Defensie Oekraïne bevestigt: Nederlandse strijder gesneuveld

Oekraïne heeft zaterdag bevestigd dat een Nederlander die meevocht in de oorlog tegen Rusland is gesneuveld. De man wordt genoemd in een Facebookbericht van het Vreemdelingenlegioen van de reservetak van de Oekraïense strijdkrachten. Voor zover bekend is hij de eerste Nederlander die is omgekomen in de strijd in Oekraïne.

De man zou Ronald Vogelaar hebben geheten, maar hoe oud hij was of waar hij vandaan kwam, wordt uit het Facebookbericht niet duidelijk. Evenmin zeggen de Oekraïeners wanneer de Nederlander om het leven gekomen is.