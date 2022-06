Enkele zomers geleden op wandelvakantie in de Schotse Highlands. Achter mij over het pad naderen twee glimmende Landrovers. Ik wacht in de berm zodat de auto’s, die stapvoets rijden, kunnen passeren. De voorste wordt bestuurd door een grijze dame met een flinke bril op, beide handen stevig aan het stuur. Ik groet beleefd en koningin Elizabeth geeft een minzaam knikje terug.

