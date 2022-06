Man aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid vermissing 9-jarige Gino

De politie Limburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino uit Maastricht. De man werd aangehouden in zijn woning in het Limburgse Geleen. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. Gino is nog altijd vermist.

Waarom de man verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid kon de politie tegen NRC niet zeggen. Ook is niet bekend of er andere verdachten zijn. Noch is iets bekendgemaakt over de identiteit van de man of zijn relatie tot de vermiste jongen.

Zoekacties

De 9-jarige Gino, die in Maastricht woont, raakte woensdagavond vermist toen hij in Kerkrade bij zijn zus logeerde. Hij was aan het buitenspelen in een speeltuin en had om 19:30uur terug moeten zijn maar is sindsdien spoorloos. Donderdag werd een amberalert verstuurd. Tientallen vrijwilligers uit de omgeving zochten de afgelopen dagen mee naar de jongen.

Sinds de vermissing zijn in Kerkrade en de omgeving ook diverse zoekacties van de politie gaande. De politie riep inwoners van Kerkrade en Landgraaf op om beelden te delen waarop Gino te zien is. Het Vincent van Goghplein in Kerkrade, waar Gino speelde vlak voor hij vermist raakte, werd vrijdagavond afgezet voor onderzoek.

Donderdag heeft de politie mogelijk de step van Gino gevonden in de plaats Landgraaf, ten noorden van Kerkrade. „We hebben sporen afgenomen die nog onderzocht worden om met zekerheid te kunnen zeggen dat het om de step van Gino gaat,” zegt een woordvoerder. Vrijdag zijn er op het Vincent van Goghplein in Kerkrade tijdens een zoekactie ook spullen gevonden die mogelijk met de vermissing te maken hebben. De politie zegt nog te onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is. Het is onduidelijk om wat voor spullen het gaat.