KLM schrapt rest van de dag alle Europese vluchten naar Schiphol

KLM annuleert zaterdag alle vluchten vanaf Europese bestemmingen naar Schiphol. De toestellen vliegen nog wel naar Amsterdam, maar zonder passagiers, laat de luchtvaartmaatschappij zaterdagavond weten. Oorzaak is dat op de luchthaven sprake is van onderhoud aan start- en landingsbanen en een ongunstige windrichting, waardoor tijdens het toch al hectische Pinksterweekend volgens KLM „veel toestellen” niet konden landen en opstijgen.

Hoeveel vluchten precies geschrapt zijn, kon een woordvoerder niet direct zeggen. Afgaande op de lijst met aankomende vluchten op Schiphol, lijkt het om een kleine dertig vluchten te gaan. De maatregel zal „in elk geval” voor de rest van zaterdag gelden, schrijft KLM, wat impliceert dat het mogelijk is dat er ook zondag lege KLM-toestellen naar Schiphol vliegen. Passagiers die nu niet naar de grootste luchthaven van Nederland kunnen reizen, worden volgens KLM „zo snel mogelijk” omgeboekt.

De beperkte baancapaciteit op Schiphol, door KLM aangeduid als „onvoorziene en acute omstandigheden die buiten onze macht liggen”, komt bovenop de chaos die al weken heerst op het vliegveld. Een woordvoerder van KLM spreekt van een „lastige samenloop”.

Het grootste probleem op dit moment, zegt de woordvoerder, is dat zo’n 80 procent van de passagiers van de Europese vluchten op Schiphol moet overstappen naar een andere vlucht. „Daar is nu een enorme opstopping ontstaan. Bij de transferdesk staat nu een rij van drieënhalf uur.” De overstappers moeten op Schiphol ook weer door de beveiligingscontrole, en zorgen er zo voor dat ook de wachttijden toenemen voor passagiers wier reis op Schiphol begint.

Lange rijen

Voor reizigers die vertrekken vanaf Schiphol was de drukte ook zonder de grote golf overstappers al groot genoeg: ook zaterdag stonden er weer lange rijen passagiers bij de vertrekhal. Sommigen misten door de drukte hun vlucht. Het besluit om niemand meer mee te nemen vanaf Europese bestemmingen, moet er volgens KLM voor zorgen dat passagiers die nu in de rij staan op Schiphol zaterdag „zo veel mogelijk alsnog kunnen vertrekken”.

Wat ook een voordeel is van het besluit geen passagiers naar Schiphol te vervoeren, legt de woordvoerder uit, is dat de lege toestellen makkelijker te verwerken zijn. De zogeheten turnaround - het bijtanken, schoonmaken en in- en uitladen van de vliegtuigen - verloopt sneller als er geen passagiers meekomen. Ook dat moet eraan bijdragen dat zoveel mogelijk reizigers zaterdag nog kunnen opstijgen vanaf Schiphol.

Schiphol heeft sinds ruim een maand te kampen met enorme drukte. Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling moeten passagiers veel langer dan gebruikelijk wachten. Vooral in drukke weekenden, zoals tijdens de Meivakantie en nu met Pinksteren, liepen de wachttijden lang op. KLM liet vrijdag al weten dit weekend uit voorzorg tientallen vertrekkende vluchten per dag te schrappen. Om de drukte nog eniszins te beperken, laat Schiphol passagiers pas maximaal vier uur voor vertrek toe tot de vertrekhal.