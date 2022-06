Dus een pakje peuken gaat 40 euro kosten. Nou ja, over achttien jaar pas. Eerst moet een hele generatie verstokte rokers zich nog de longen uit hun leven hoesten. Waarom gaat, als de prijsverhoging de wetenschappelijk bewezen oplossing is, de maatregel dan niet morgen in? Of van mijn part volgende week.

Maar gaat die radicale prijsverhoging ooit door en gaat-ie helpen? Nee, natuurlijk niet. En als het wel lukt, staan er in 2040 lange rijen voor de Duitse grens omdat de longkanker daar dan nog betaalbaar is. En als het in Duitsland net zo duur als bij ons wordt dan ontstaat er spontaan een zwarte kankerhandel via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Laatst sprak ik een meneer, die jaren in de sigarettenhandel had gezeten, en die wist niet dat de tabaksmaffiosi allerhande giftige troep in hun waar stoppen waardoor kinderen binnen de kortste keren verslaafd raken. Dat wist hij echt niet. Als hij dat had geweten. Hij dacht dat het keurige lui waren. Beschaafd en gelovig.

Zoals Schipholbaas Dickie Benschop jarenlang niet wist dat er in de catacomben van zijn luchthaven hordes kofferslaven zich voor een schijtsalaris in het zweet liepen te beulen. Da’s knap van een PvdA’er. Vooral omdat hij, als het druk is, regelmatig een geel hesje aantrekt en meehelpt in die ondergrondse bagagehel. Dat zei hij deze week op tv. Daar deed deze schutterende schertsfiguur een poging tot een charmeoffensief. Maar het was allemaal zo ongeloofwaardig wat die zalvend fluisterende ceo allemaal uitkraamde. Die heeft nog geen lege beautycase verplaatst. Hoeft ook niet. Die gozer vangt drie ruggen per dag om grote problemen op te lossen.

Hij had slecht geslapen van al die rijen. Maar hij zei niet waar hij slecht geslapen had. Op een warm handdoekje op een Portugees strand. Toen hem dat onder zijn hypocriete kapelaansneus werd gewreven zei hij dat hij overal had doorgewerkt. Ja? Misschien heeft hij wel een waterdichte laptop waardoor hij in de zoute zee kan zoomen. Wat zijn liegende mensen toch leuk. Deze jokkebrok rest trouwens nog maar een ding: de vertrekhal.

Ik vrees dat Dickie geadviseerd wordt door een roedel gladjanussen uit de imago-industrie. Van die peperdure coaches die je als nationale pispaal voor een godsvermogen opkalefateren.

Dat is misschien ook iets voor de Westlandse tuinders die Oekraïense vluchtelingen via wurgcontracten middeleeuws uitbuiten en dreigen met deportatie als ze gaan praten. Mooie Nederlandse traditie. Vroeger was ons land fout in de oorlog, maar nu dus ook in andermans oorlog.

Ach ja, ons trotse land waar de premier alvast naar Groningen is afgereisd om de mensen voor te masseren omdat we binnenkort weer gas komen tappen. Maar nu ruimen we de rommel wel op. Echt waar. Heeft Mark beloofd. En alle eventuele schade wordt hersteld. Zo snel mogelijk. Voor 2040. En jullie delen ook mee in de winst.

Soms ben ik stil. Lacherig stil. Vooral als ik zie dat de bijzaken hoofdzaken zijn geworden. Benschop kwam afgelopen week in de media helemaal niet het gezicht van Schiphol redden. Benschop kwam het gezicht van Benschop redden. En van niemand anders.

Bijzaken als hoofdzaken. Afgelopen woensdagavond openden alle journaals wereldwijd met de overwinning van Johnny Depp op Amber Heard. We hebben het hier over een vechtscheidingszaak van twee verwende krengen. Amber Heard gaat trouwens in beroep dus we zijn er nog wel even zoet mee. In 2040 is het pleit hopelijk beslecht. De winnaar kan blijven roken.

De verliezer neemt een imagocoach. Als dat maar niet de idioot is die onze koninklijke familie adviseert. Want welke gestoorde is dat? Wie heeft in godsnaam tegen Máxima gezegd dat ze best uit een vliegtuig kon vallen? Als Argentijnse, met een vader die een vriendje van Videla was. Ja, maar zij deed het met parachute en dat is toch anders.

Het was een van de laatste nieuwsfeiten die de sympathieke ochtendnieuwslezer Jan de Hoop voorlas. Daarna schoot hij spontaan in de tranen. En ik snapte hem. Jan heeft gelijk. Het is niet meer te doen.