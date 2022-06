Iga Swiatek is in alles de nummer 1 van de wereld

Ze praat snel en ze tennist alsof ze haast heeft. Die snelheid van handelen combineert Iga Swiatek met precisie. Zoals haar snel genomen slagen toch vaak binnen de lijnen landen. Als de Poolse wervelwind na een eenvoudige zege op de achttienjarige Amerikaanse Coco Gauff in de finale van Roland Garros (6-1 en 6-3) de woorden haastig aan elkaar rijgt in haar speech, vergeet ze Oekraïne niet.

„Stay strong Ukraine”, zegt Swiatek, waarna het Court Philippe-Chatrier lang voor haar, en de oorlogsslachtoffers, klapt. Ze tennist al maanden met een blauw-geel speldje op haar witte pet, om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Ze blijft dit doen totdat de oorlog voorbij is. Het tekent haar huidige rol in het vrouwentennis. In recordtempo is ze de onbetwiste nummer 1 geworden van het vrouwentennis.

Swiatek heeft weinig moeite met Gauff en wint Roland Garros

‘Goedkope’ manier

Iga Swiatek kreeg op 4 april de nummer 1-positie in de schoot geworpen nadat de Australische Ashleigh Barty abrupt afscheid had genomen. Iedereen was juist blij dat Barty zich net had ontpopt als een stabiele nummer 1. Swiatek schoof op een ‘goedkope’ manier een plek door. Zij was ineens de aanvoerster van de WTA-tour, degene naar wie iedereen kijkt, als er om een mening wordt gevraagd. Ze zei voordat Roland Garros begon, dat ze was overvallen door die situatie en dat ze een beetje angstig was dat ze nu bovenaan de ranglijst stond.

Maar waar de tennissters van ‘Generatie Z’ de afgelopen jaren uitblonken in wisselvalligheid, met dertien verschillende winnaars van de grand slams sinds 2017, heeft Swiatek zich weten te profileren als iemand waar de het tennis op lijkt te kunnen bouwen.

Ze heeft niet de postergirl-uitstraling van Maria Sjarapova of het charisma van Serena Williams. Maar Poolse is een uitgesproken persoonlijkheid die haar sport en de wereld waarin ze leeft, heel serieus neemt. Wie Swiatek achter een microfoon ziet zitten op een persconferentie, vergeet al snel dat ze pas 21 is en Pools haar moedertaal is. Ze beantwoordt vragen vlot, in goed Engels, fris en oprecht.

Dat bleek deze week toen voormalig grandslamkampioene Amelie Mauresmo een slippertje maakte. De toernooidirecteur van Roland Garros zei ter verdediging dat een van de tien avondpartijen in Parijs een vrouwenpartij was, dat mannenpartijen aantrekkelijker zijn. Swiatek was duidelijk in haar oordeel. „Teleurstellend en verrassend dat ze dat zegt, zeker omdat ze ook zelf WTA-speelster was. Ik wil dat mijn tennis ook entertainment is voor anderen is. Het is in mijn ogen vooral persoonlijke voorkeur of iemand mannen- of vrouwentennis leuker vindt. Ik denk dat vrouwentennis veel voordelen heeft. Het is onvoorspelbaar, speelsters zijn vaak niet consistent. Dat is juist ook heel aantrekkelijk.”

Wimbledon

Ook over de menstruatiepijnen van de Chinese Qinwen Zheng, haar tegenstandster in de vierde ronde die na afloop had aangegeven daar veel last van te hebben gehad, sprak Swiatek openhartig. Ze zei dat ze daar in het begin van haar carrière ook last van had. Ze was blij dat Zheng er zo open over was. Dat opent de deur voor anderen.

Ook over hét onderwerp tijdens Roland Garros – het ontbreken van de Russen en Wit-Russen op Wimbledon, wat de ATP en WTAdeed besluiten de ranglijstpunten te schrappen voor het grastoernooi – wilde Swiatek wel praten. Ze vindt dat de Russische speelsters niet verantwoordelijk zijn voor wat hun regering doet. „Ik heb als nummer 1 een verantwoordelijkheid. Maar ik heb nog niet zoveel levenservaring. Als ik klaar ben om hier nóg meer over te zeggen, dan merken jullie het.”

De speelster die al jaren met een sportpsycholoog reist, won dit jaar met Roland Garros haar zesde toernooi. Ze blaast al maanden iedereen van de baan. De Wit-Russische hardhitter Aryna Sabalenka, de nummer 7 van de wereld, versloeg ze de afgelopen weken met 6-2, 6-1 en 6-2 6-2. Met 35 gewonnen partijen op rij heeft Swiatek Venus Williams geëvenaard en ze heeft de recordreeksen van Monica Seles (36) en Martina Hingis (37) in zicht.

Op de baan is Swiatek de absolute nummer 1. Met haar extreme forehandgreep laat ze de tegenstanders rennen. Ze is snel, slaat met een enorm hoog tempo en kan vanuit alle hoeken de bal van richting veranderen. „Ze slaat de hele tijd winners”, zei Coco Gauff al voor de finale. En dat is precies wat er zaterdag in Parijs gebeurde. Gauff haalde haar niveau niet en was na haar eerste grandslamfinale in tranen.

Swiatek zit in een periode van haar tenniscarrière waar ze geen bal meer lijkt te kunnen missen. Twee jaar geleden won ze als negentienjarige verrassend de Coupe Suzanne Lenglen. Dit jaar kwam ze als de favoriet naar Parijs. Ze maakte die rol op en buiten de baan waar. Het is de vraag wie haar nog gaat stoppen.