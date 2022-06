Eiland te koop voor de crypto-elite

PJ Vogt, voormalig co-host van het razendpopulaire Reply All, presenteert nu een zelfgemaakte serie: Crypto Island. De inleidende aflevering (15 min) maakt nieuwsgierig: je hoort een promofilm waarin de crypto-elite wordt uitgenodigd om samen een eiland te kopen. Daarna is de eerste aflevering misschien iets te langdradig, maar je heb de informatie wel nodig om aflevering twee, ‘Miguel’, te volgen. Fascinerend hoe deze 19-jarige Spanjaard een hoofdrol speelde bij een poging om via een gerenommeerd veilinghuis een origineel exemplaar van de eerste Amerikaanse grondwet te kopen. Voor de luisteraar is PJ Vogt een soort correspondent in de krochten van het internet. Met zijn oprechte verwondering neemt hij je mee naar plekken op het web waarvan je niet wist dat ze bestonden.

Technology 7 afl van 15 - 60 min. PJ Vogt