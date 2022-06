Denk-leden stemmen moties met kritiek op leider Azarkan weg

Van de leden van Denk mag fractievoorzitter Farid Azarkan verder. Azarkan moest zich zaterdag tijdens een besloten ledenvergadering verdedigen tegen verwijten dat hij te dominant en bemoeizuchtig zou zijn, en vanuit de Tweede Kamerfractie ook betrokken zou zijn bij „afluisterpraktijken” tegen Denk-leden. Tijdens de vergadering werd over acht moties gestemd, onder meer over het vergroten van de „ledendemocratie”.

Vooral de laatste motie, die zich specifiek richt op de vermeende rol van Azarkan, zorgde voor de nodige discussie. Voorafgaand aan de stemming ging Azarkan emotioneel in op de beschuldigingen tegen hem. Uiteindelijk kreeg geen enkele motie een meerderheid.

In een van de moties werd gesteld dat „er een grote mate van inmenging is van de leden van de Tweede Kamerfractie” en dat zij daarmee „leden opzij schuiven”. Azarkan zou zich „heer en meester” achten en zich bemoeien met de samenstelling van onder meer kandidatenlijsten. De opstellers van de motie spreken van „ondermijnende inmenging” die leden zal wegjagen en ertoe kan leiden dat Denk „afglijdt naar een totalitaire partij”. Vorig jaar werd de beoogde lijsttrekker van de Haagse Denk-afdeling gesommeerd zich terug te trekken, nadat hij zich tijdens een etentje kritisch had uitgelaten. Hiervan bleek een geluidsopname te bestaan. De Haagse afdeling deed vervolgens aangifte.

Azarkan ontkende zaterdag achter afluisterpraktijken te zitten en zei ook geen invloed te hebben op de samenstelling van kandidatenlijsten. Volgens partijvoorzitter Ejder Köse heeft Denk, als jonge partij, last van groeistuipen, zei hij vorige week tegen de NOS. „Ik heb het idee dat hier ook rancune en teleurstelling een rol spelen bij deze leden. Mijn oproep aan hen is: kom met voorstellen om de statuten te wijzigen en het democratischer te maken.”

Denk gaat na de recente gemeenteraadsverkiezingen vrijwel zeker meebesturen in Rotterdam, Schiedam en, via een gedoogconstructie, Helmond.