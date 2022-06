Op een winderige dag in juni reed ik naar een Existential Risk-borrel. Onderzoekers waren uitgenodigd te komen praten over de mogelijkheid dat de wereld vergaat en ik mocht erbij zijn, want men veronderstelde dat de kwestie me interesseerde. Wat trek je aan naar zo’n borrel, dat was de eerste vraag die in mijn hoofd opkwam. En moet je de gastvrouw de hand schudden? Zoenen?

De tijd is rijp voor een gesprek over de kans op incidenten. Dat de mensheid zo stom zal zijn uit te sterven. Dat ze zich per ongeluk laat uitroeien door kunstmatige intelligentie. Het is het beste om de stekker uit het internet te trekken, zeggen ernstige mensen de laatste tijd tegen me. Als we geen veilige AI kunnen maken, dan maar beter helemaal geen AI. Maar als ik dat aan willekeurige burgers vertel, van die stekker, reageren ze afwerend. Hè, nee hè, we zaten net een filmpje te kijken.

Die avond leek ik sprekend op Kuifje toen ik met mijn blocnote op pad ging. De naïeve reporter in het tijdperk van Doom and Gloom op weg om met geleerden te praten. Het kon gaan over uitsterven, had ik begrepen, maar ook over een definitieve ineenstorting van de beschaving of een nucleaire winter of zo. Ik belde aan.

Van tevoren had ik wel reserves gehad, want je kunt je onsterfelijk belachelijk maken als je wijst op gevaren die er niet blijken te zijn. Kuifje hoorde zelf ooit een geleerde voorspellen dat het einde der tijden nabij was: de aarde zou in botsing komen met een meteoriet. Maar de botsing ging bij nader inzien niet door en de astronoom was begrijpelijkerwijs danig teleurgesteld. „Nu lopen we die verhoopte prachtige ramp mis.”

Aan de andere kant is het ook suffig als je echt zeker weet dat de beschaving instort en je bent te bedeesd om het te vertellen.

Ik belde, zoals gezegd, aan. Binnen was de borrel in volle gang. De Verenigde Naties hebben in een recent rapport het beleid ten aanzien van existentiële risico’s schrikbarend laks genoemd, maar gelukkig legden de experts me nu uit, stukje quiche in de hand, dat alles nog niet is verloren. Er zijn interventies mogelijk, alleen moet je dan wel als een gek nationaal en internationaal in beweging komen, reguleren, onderzoek doen, fondsen beschikbaar maken. Er moet, zei de een na de ander, een debat worden geïnitieerd. Een gesprek.

Het was de avond van de roem, de avond van het vonnis in de zaak Amber Heard vs. Johnny Depp. Hollywood beheerste de huiskamers. Seks en geweld daverden door de wereld. De mensheid was in de ban van lust, sensaties, die lichamelijke wildheid die maakt dat we teloorgaan en weer opstaan, dat we liefhebben en elkaar aan de haren door de modder slepen. En hier zaten wij ingehouden te bespreken hoe je een debat, een gesprek, op gang kunt brengen over veilige AI.

„Jij schrijft van die stukjes in de krant, toch?” Voorzichtig probeerden de aanwezigen de gedachte te vinden die ergens in hun achterhoofd bij ze opkwam. En ik knikte en likte ijverig aan mijn potlood om alles te noteren. „Hoewel er inmiddels wel aandacht bestaat voor de verhoudingsgewijs overzienbare risico’s van de klimaatverandering”, schreef ik op, „is die er nog nauwelijks voor de grotere gevaren van opkomende autonome technologieën”.

Daaronder krabbelde ik namen. The Centre for the Study of Existential Risk van de universiteit van Cambridge. The Future of Humanity Institute van de universiteit van Oxford. The Stanford Existential Risks Initiative. En nog iets met Finland, maar dat kan ik nu niet meer lezen.

Het interesseerde buiten deze kamer en buiten Oxford en Cambridge vrijwel niemand, dat was de montere vaststelling die boven het gezelschap hing. Of misschien interesseerde het iedereen daarbuiten mateloos, maar was de dreiging van autonome wapensystemen net als de dreiging van een kernoorlog te overweldigend, te onbeheersbaar, om er lang aan te denken. Misschien was de wereldwijde fascinatie voor de zaak Amber Heard vs Johnny Depp wel de enige manier om de existentiële dreiging onder ogen te zien.

De vermoeidheid sloeg nu ook bij de borrel toe en men begon over de sociale beweging van het Effectief Altruïsme. Zo eindigen, gek genoeg, alle gesprekken over existentiële dreiging. Effectief Altruïsme leert jonge professionals hoe ze effectief goed kunnen doen met hun geld. Een nobel streven natuurlijk, lust en emotie voor de nadenkende klasse, ik snap alleen niet hoe je een wereldramp moet voorkomen met charitas.

Nee, dacht ik, onderweg terug naar huis, met een hoofd vol gevaar en een lichaam dat siste van de adrenaline, aan goede bedoelingen heb je niks. Je hebt iemand nodig die het onderwerp van de dreiging onbesuisd hot en sexy kan maken. Maar ja, waar vind je zo iemand.

