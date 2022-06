Dat de huren de pan uit rijzen heeft meerdere oorzaken

Beleggers hebben geen goede naam op de woningmarkt. Opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, meer overdrachtsbelasting – al die recente maatregelen zijn bedoeld om hun greep op de huizenmarkt te verkleinen.

„De schaarste haalt niet het beste in mensen naar boven”, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) onlangs, toen hij zijn plannen bekendmaakte om de huurmarkt meer te reguleren. Daarmee doelde hij op beleggers, die volgens hem vooral in de stad „absurde prijzen” vragen. Maar is hun greep op de markt echt zo sterk?

De huurprijzen zijn de afgelopen periode inderdaad enorm gestegen: vanaf 2014 met 57 procent, volgens cijfers van makelaarsvereniging NVM. De gemiddelde vierkantemeterprijs voor een huurwoning is nu 14,43 euro. In Noord-Holland, rondom Amsterdam, zijn de huren het hoogst: gemiddeld ruim 18 euro per vierkante meter. Maar de huizenprijzen stegen in diezelfde periode veel harder: een huis is bijna twee keer zo duur geworden.

Beleggers hebben geen invloed op de marktprijs voor een huurwoning, zegt Matthijs Korevaar, docent op de Erasmus Universiteit en gastdocent aan de Columbia Business School in New York. Hij doet onderzoek naar de Nederlandse woningmarkt. „De huurprijs wordt bepaald door de markt: het is wat de gek ervoor geeft. Voor een woning in Delfzijl kun je niet 2.400 euro per maand vragen, in Amsterdam wel. Nergens heeft een belegger zo veel panden dat hij of zij een monopolist is en zelf de prijs kan bepalen.” Wel staat het een belegger natuurlijk vrij om minder huur dan de marktprijs te vragen.

In welke mate hebben beleggers dan bijgedragen aan de enorme stijging van de huizenprijzen? Het CBS noemt in een analyse van de verhitting van de woningmarkt meerdere oorzaken: een sterke toename van het aantal 25- tot 35-jarigen (starters), ouderen die langer thuis blijven wonen, een lagere rente en hogere inkomens, maar ook de opkomst van particuliere verhuur.

Meerdere oorzaken

Volgens Korevaar is dit daarom een moeilijk te beantwoorden vraag. Je moet hiervoor bijvoorbeeld weten of een belegger méér betaalt voor eenzelfde woning als een ‘gewone’ koper. „Dit zou het geval kunnen zijn als de rente heel laag is”, zegt hij. „Een belegger heeft dan liever zijn geld in pandjes dan op de bank, want liever een beetje rendement dan helemaal geen rendement. Daardoor kan een belegger bereid zijn meer voor een woning te betalen.” Maar of het effect hiervan op de prijs groot is, is niet bekend. „Ik doe er nu onderzoek naar en mijn hypothese is dat dit effect op de totale woningmarkt klein is. Lokaal kan het wellicht meer impact hebben.”

Beleggers zijn niet de grootste speler op de huurmarkt: dat zijn corporaties. Van de 3,4 miljoen huurwoningen hebben zij 2,3 miljoen woningen in handen. Het gros daarvan is sociale huur. De overige 1,1 miljoen woningen zijn in handen van beleggers. Ongeveer een derde dus.

En dat zijn lang niet allemaal dure woningen. Sterker: dat aandeel is best klein. In 2018, waarover de meest recente cijfers beschikbaar zijn, hadden institutionele beleggers zo’n 200.000 woningen in handen, waarvan 40 procent sociale huur. Particuliere beleggers, die soms één, en soms wel honderden panden hebben, hadden zo’n 700.000 huurwoningen, waarvan 65 procent sociale huur.

Die cijfers moeten niet al te letterlijk worden genomen, want er bestaat geen register waarin alle huurcontracten staan. Maar duidelijk is dat geliberaliseerde huurwoningen slechts een beperkt deel uitmaken van het woningaanbod van beleggers. En de meeste vrije huurwoningen vallen onder middenhuur. In 2018 waren er ‘maar’ 110.000 dure huurwoningen in Nederland.

Die woningen staan vooral in de vier grote steden en omringende gemeenten. Hoe hoger de druk op de woningmarkt, hoe meer midden- en dure huur. Zo is er in het noorden van Nederland nauwelijks dure huur.

In de regio Amsterdam daarentegen zou nu tachtig procent van de huurwoningen in de vrije sector meer dan 1500 euro per maand kosten, berichtte Nul20.nl onlangs, een over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling. Hier zouden de plannen van De Jonge om de huurmarkt te reguleren een ingrijpend effect hebben. Gebaseerd op berekeningen van bureau Rigo komt het blog uit op een gemiddelde huurdaling van 700 euro.

Neveneffecten

„Door de plannen van Hugo de Jonge zal een deel van de dure huurwoningen flink in prijs moeten dalen”, zegt Hein Wegdam, hoofd van de vastgoedfinancieringstak van ING. „Op korte termijn is dat misschien mooie winst. Maar op lange termijn zullen die woningen door beleggers worden verkocht, omdat ze er verlies op lijden. Die woningen krijg je nooit meer terug in de verhuursector.”

Wat ook kan, denkt hij, is dat woningen worden samengevoegd. Een woning krijgt dan meer punten toebedeeld in het woningwaarderingsstelsel, waarmee de prijs van gereguleerde huurwoningen wordt bepaald. Beleggers mogen dan een hogere huurprijs rekenen. „Dan krijg je dus minder woningen, in plaats van meer. Zo lossen we het woningtekort niet op.”

Een ander neveneffect, zegt universitair hoofddocent Matthijs Korevaar, kan zijn dat de prijzen in de vrije huursector enorm stijgen. „Als je bijna alles reguleert, dan groeit de vraag: voor een lage huur willen veel meer mensen wel in het centrum van Amsterdam wonen. De woningen die nog wel via het vrijemarktmechanisme verdeeld kunnen worden, zullen heel duur worden.” Dat was ook te zien in Berlijn, zegt hij. „Daar is het een paar jaar geprobeerd, en de huren in Potsdam stegen heel hard. Want mensen moeten toch ergens naartoe.”