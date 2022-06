Met mijn vriendengroep zit ik rond de tafel. Sinds mijn achttiende zijn we bevriend – precies de helft van mijn leven. Het gesprek gaat, zoals zo vaak de laatste tijd, over ouderdom. „Ik heb veel meer rimpels dan jullie denken”, zegt er een. „Jullie weten dat niet, omdat ze verstopt zitten achter mijn bril.” Ze kijkt alsof ze een gruwelijk geheim heeft onthuld. Een ander vraagt zich af of ze haar plotseling grijs geworden haar moet verven, en weer een ander zegt dat ze de laatste tijd veel fysieke kwaaltjes heeft. „Het schoot laatst in mijn rug toen ik moest niezen.” „Maar je weet toch dat je als dertiger moet niezen in een stabiele zijligging?”, zegt de vriend die al sinds zijn 22ste kaal is en sindsdien „in het reine”, zoals hij het zegt, met zijn vergankelijkheid.

Eerder die week vroeg een vriendin of ik me ook zo oud voel als ik tussen de jongeren – ineens een andere diersoort – op het terras zit, en weer een ander, halverwege de twintig nog maar, jammerde dat hij op oude foto’s „nog een jonge god” was, terwijl hij inmiddels is „afgetakeld”.

Aan de leeftijd ligt het niet: mensen die ouder of jonger zijn dan ik worstelen met dezelfde gevoelens. „Ik was 43 toen de pandemie begon. Nu ben ik 60”, schreef redacteur Steven Keretz onlangs in The New York Times. In het artikel beschrijft hij hoe hij in twee jaar tijd is samengesmolten met zijn „huistrui” en hoe zelfs een rondje hardlopen hem te veel is.

Wat is het woord voor dit gevoel? ‘Antivitaal’ noem ik het maar, bij gebrek aan een goed antoniem voor vitaal. Belangrijker is de vraag waar het vandaan komt. Nature publiceerde begin dit jaar over onderzoek dat suggereert dat mensen niet alleen sneller verouderen door corona zelf, maar ook door eenzaamheid en stress als gevolg van lockdowns. „Aha!” riepen mensen op sociale media. „Dit verklaart waarom ik me ineens zoveel ouder voel.”

Maar verklaart dit het echt? Veel van de mensen over wie ik het heb, onder wie ikzelf, hebben niet onder extreme stress geleefd. We hoefden niet bang te zijn aan corona te overlijden, we hebben niet geïsoleerd gezeten in een verpleeghuis. Bovendien zijn de in Nature beschreven gevolgen waarschijnlijk pas merkbaar op de langere termijn.

Dat antivitale gevoel gaat denk ik niet over werkelijk sneller ouder worden, maar over een groter bewustzijn ervan. Bijzonder aan de pandemie was dat we plotseling aandacht besteedden aan onze relatie met tijd, zei MIT-filosoof Kieran Setiya laatst in de podcast Reconsidering: „Hoe de tijd ons ontglipt, opties slinken en we in een sleur belanden.” Het klassieke midlifecrisisgevoel dus. Setiya schreef daar vlak vóór de pandemie een boek over: Midlife. A Philosophical Guide.

Ik dacht dat ik te jong was voor een midlifecrisis, maar die van Setiya begon toen hij 35 was, lees ik in dat boek. De filosoof John Stuart Mill had er op z’n twintigste al last van. Misschien is ‘midlifecrisis’ een misleidende term, en gaat het om existentiële crises die je altijd kunnen overvallen – maar vooral wanneer je, door omstandigheden, reflecteert op je leven en op de tijd die je nog rest, dramatisch gezegd. De pandemie was daarvoor volgens Setiya de perfecte omstandigheid, want we hadden veel tijd en weinig te doen.

Dat werd nog versterkt door de vreemde paradox van verveling en vliegende tijd: juist omdat er weinig gebeurde lijken die twee jaar, als je erop terugkijkt, in enkele maanden te passen. Maar er is wel degelijk twee jaar verstreken; jaren waarin sommigen van ons versneld een nieuwe levensfase zijn ingeduwd. Er zijn ouderen die vóór de pandemie wekelijks sportten, daarmee moesten stoppen, en nu verminderd vitaal zijn. Er zijn jongeren die vóór corona „dagen in de zon” en „eindeloze nachten” meemaakten, zoals zangeres Froukje zingt in het liedje Onbezonnen (2021), en nu constateren: „We gaan niet meer terug naar toen.” Er zijn dertigers die drie jaar geleden nog festivals afstruinden en die nu in het weekend met een verrekijker naar vogels turen. Dat leidt tot verbijstering: gisteren was ik nog iemand anders, wat is er gebeurd?

„Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon”, klinkt Froukjes stem in mijn hoofd. Maar dan appt de vriendin die haar rimpels verbergt: ze heeft oude foto’s van ons gevonden op haar harde schijf. Wat blijkt: we zagen er niet uit. Jong, ja, maar ook ongemakkelijk en stijlloos. „Ik zal jullie de dieptepunten sturen, voor een midlife egoboost.”

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven