Als de radio het gesprek van je buren uitzendt

Actrice Rachel Brosnahan van The Marvelous Mrs. Maisel speelt de hoofdrol in de intrigerende fictie-podcast Listening In. Als Julia haar Alexa-achtige apparaat vraagt om jazzradio op te zetten, zendt het op de een van andere manier de gesprekken van haar buren uit. Ze hoort een vrouw praten tegen haar dochter over cupcakes, een intiem gesprek tussen haar buren, en ’s avonds zelfs kusgeluiden.

Julia raakt verslaafd aan het volgen van het leven van haar buren, zoals je soms verslingerd raakt aan de personages van een Netflix-serie. Alleen: deze mensen zijn echt. Het begint als een grappig, voyeuristisch avontuur, maar mondt uit in ingewikkeldere vragen over privacy en vertrouwen. Ze weet dat ze het verhaal moet loslaten, maar afstand houden lukt niet.

Fictie Elke week een nieuwe aflevering van 20 min. Qcode