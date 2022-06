Zo dicht bij Hans van Manen kun je in de zaal niet komen

‘Ze zwabbert”, zegt Erwin Olaf. Zittend op een kruk bestudeert hij een korte video op zijn monitor. De danseres die in de fotostudio in de Amsterdamse Rivierenbuurt stokstijf en rechtstandig door haar partner van rechts naar links wordt verplaatst, wiegt een heel klein beetje als ze wordt opgetild. Hans van Manen, de schepper van deze pose (uit Trois Gnossiennes), vindt het niet erg. „Ze is niet van gips”, zegt hij vanachter zijn monitor. Hij heeft zich geïnstalleerd op een tweezitsbankje, onder een enorme, industriële afzuigkap – er moet natuurlijk wél gerookt kunnen worden.

„En dan nu ondersteboven”, grapt hij, na een aantal takes. De sfeer in de studio is geconcentreerd maar ontspannen. Solo of met zijn tweeën treden dansers van Het Nationale Ballet aan om met engelengeduld één enkele beweging tientallen malen te herhalen, net zo lang tot beide heren tevreden zijn. De foto’s voor de expositie Dance in Close-Up: Hans van Manen seen by Erwin Olaf – veertig poses uit balletten, elf van Van Manen zelf die karakteristieke elementen demonstreert – zijn vorig jaar al geschoten. Nu worden ultrakorte filmpjes opgenomen die Olaf in een loop zet.

Fotograaf Olaf eert met de expositie in Galerie Ron Mandos in Amsterdam choreograaf Van Manen, die op 11 juli zijn negentigste verjaardag viert. Binnen het Holland Festival krijgt hij ook een eigen Hans van Manen Festival, met gezelschappen uit binnen- en buitenland.

Over zijn leeftijd hoeven we het niet te hebben, vindt de bijna-jarige. Oninteressant, hij is er niet mee bezig. „Alleen als ik een nieuw snookertalent zie denk ik wel eens: wat jammer dat ik waarschijnlijk niet meer kan zien hoe fantástisch hij over tien jaar is. Maar het voordeel van de dood is dat je je niets herinnert.”

De timing van de fotoserie die Olaf over zijn werk maakt, is min of meer toevallig. „Vorig jaar lag ik op de bank te zappen”, vertelt Olaf in het appartement van de choreograaf een week na de opnamen. „Ik viel in een documentaire over Hans en wist binnen een paar seconden dat het een ballet van hem was. Hoe kan dat? Wat maakt Hans van Manen tot Hans van Manen? Zo kreeg ik het idee voor een onderzoek naar zijn handtekening. Maar dan wel samen met Hans. Alléén zou ik het nooit kunnen. Daarna pas zag ik dat hij negentig zou worden, een mooie aanleiding. Ik heb hem meteen gebeld. Binnen een paar dagen hadden we een plan.”

„Je vergeet één ding”, onderbreekt Van Manen. „Dat het close-ups zijn. Erwin heeft films van mijn balletten gekeken en hij wist meteen welke details hij wilde fotograferen. Zo dichtbij als hij het heeft gedaan kun je vanuit de zaal niet komen. Nu krijgen sommige details een bijna abstract karakter, al zien mijn balletten er niet zo uit.”

De twee zijn bevriend sinds de toen 24-jarige Olaf een kleine veertig jaar geleden als aankomend fotograaf bij Van Manen aanbelde om hem voor tijdschrift SEK te portretteren. Zijn mond viel open bij het zien van de beeldende kunst en de kunstfoto’s in het appartement van de choreograaf, die destijds ook een succesvolle carrière als fotograaf had: „Mapplethorpe, Platt-Lynes. En de eettafel lag bedolven onder práchtige prints van Hans. Hij kon geweldig mooi afdrukken.”

Er was meteen een klik. „We zijn gaan praten over fotografie en dat doen we nu nog steeds”, aldus Van Manen. Daags na die eerste ontmoeting belde hij zijn jonge collega met de vraag of hij hém mocht fotograferen. Naakt. „Ik herinner me dat ik toen nog vrienden heb gevraagd of ik dat nou wel moest doen.” Olaf lacht aanstekelijk. „Ja natúúrlijk, zeiden ze. Ik ben ze nog dankbaar. Hans heeft me alles geleerd wat hij wist. Dat ben ik wel eens anders tegengekomen. Hij was heel genereus.”

Van Manen: „Maar ik vond je natuurlijk ook een heel leuke jongen.”

Ook al zijn de details treffend, toch denkt de choreograaf niet dat de expositie de ultieme verbeelding van zijn stijl is. Dat is ook onmogelijk. Zijn muzikaliteit is minstens zo belangrijk, net als de regie en dramaturgie of, zoals hij het zegt „hoe je logisch van het ene naar het andere komt”.

Van Manen ergert zich vaak aan de missers die hij ziet, niet alleen in verhalende klassieke balletten („je loopt niet met je reet naar de koningin van het stuk”), maar ook in hedendaagse choreografieën, reden waarom hij een deel van zijn nalatenschap wil reserveren voor een balletregie-opleiding. Hoe die precies moet worden ingericht, laat hij aan anderen over. Het belangrijkste is dat er tenminste over wordt nagedacht. „Al was het maar over hoe je naar een stoel loopt.”

Erotiek altijd aanwezig

De poses die Olaf heeft geïsoleerd en vereeuwigd, zijn strak geregisseerd. Ze hebben een enorme lading. De Van Manenliefhebber herkent ze onmiddellijk, de priemende vingers, de gebalde vuisten, de markant gehoekte ledematen, de pumps, het vuurrode jurkje. Uiteraard ook die roemruchte vrouwenhand op een mannenkruis (uit Sarcasmen), benen die strijdbaar tussen die van de partner worden geplaatst (Vijf tango’s), een gulp die wordt opengeritst (Grosse Fuge). Erotiek is altijd aanwezig – en veroorzaakte soms ophef, zoals de gebalde mannenvuist die tussen de benen van een vrouw door wordt opgeheven (Opening).

Door het inzoomen wordt de herkenbaarheid des te groter; Olaf koos momenten waar het ballet dankzij Van Manens dramaturgisch instinct onverbiddelijk naartoe leidt en waar ook de ervaren toeschouwer elke keer weer gespannen op wacht, al is het maar een enkele seconde. Olaf: „Bij Hans zie je dansers altijd van emotie naar emotie gaan, om heel even in een freeze te blijven. Klik, gaat het dan in mijn hoofd.”

Van Manen: „En Erwin heeft al die details zo a-dem-benemend belicht. Eigenlijk als een portret. Het zijn portretten van details.” In de huidige dansfotografie mist hij zulk gevoel voor detail. „Alles moet zweven, hè, veel sprongen, maar als er écht iets gebeurt… Fotografen willen er vaak iets eigens van maken, het ballet zelf is kennelijk niet voldoende. Zoiets als dit is nog nooit gedaan.”

Zelden zijn gezichten te zien op de foto’s, die alle op vierkant formaat in verschillende afmetingen zijn afgedrukt. Het boek dat tegelijk met de expositie verschijnt, krijgt de maten van een lp. Er is maar één ‘echt’ portret. Van Manen, in leren jack, kijkt met neutrale blik recht de camera in, sjekkie op de onderlip. ‘Thinking of friend Robert’ is een onmiskenbare verwijzing naar de Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe, voor beiden een grote inspiratie. „Er zitten ook verwijzingen naar zijn fotografische techniek in”, aldus Olaf, „maar we hebben bewust alles in kleur gedaan, niet zwart-wit. Je moet de sprong naar het nu maken.”

„Anders wordt het sentimenteel”, beaamt Van Manen.

Zelf heeft Van Manen al jaren geleden een punt gezet achter zijn succesvolle werk als fotograaf. Het werd te tijdrovend. „Ook omdat op een gegeven moment iedereen naakten begon te fotograferen. Zo van: olijfolie, licht erop, klaar. Ja dáág. Ik ben reuze tevreden dat ik ben opgehouden. Net zo tevreden dat ik met choreografie ben gestopt. Ik voel geen enkele behoefte meer om elke keer te moeten bedenken hoe het nu weer goed moet worden. En ik heb er nog altijd veel werk aan. Straks weer naar Düsseldorf, volgende week Wenen. En de maand juni kan ik nergens naartoe: elke dag repetities. Het is fantastisch om er op die manier mee bezig te zijn, zonder te moeten creëren. Honderdvijftig choreografieën is ook wel genoeg.”

Dance in Close-Up: Hans van Manen Seen by Erwin Olaf. Galerie Ron Mandos, Amsterdam, 18/6 t/m 17/7. Olaf, E: Dance in Close-Up, Hans van Manen Seen by Erwin Olaf. Uitgeverij Hannibal Books, Veurne (B), 2022. Hans van Manen Festival, Amsterdam, 8 t/m 29/6. www.operaballet.nl

Links: Choreagraaf Hans van Manen: „Erwin heeft al die details zo a-dem-benemend belicht.” Rechts: Fotograaf Erwin Olaf: „Bij Hans zie je dansers altijd van emotie naar emotie gaan.” Foto Erwin Olaf

