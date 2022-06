Wuf wil op de pont werken, Silvijn beroemd worden – vijf jaar later terug naar de Maartenschool

Vijf jaar geleden stonden ze ook in NRC: de kinderen van de St. Maartenschool in Nijmegen. De aanleiding was het financiële tekort van de school. De school voor kinderen met een beperking zou noodgedwongen leerkrachten en begeleiders moeten ontslaan. Hoe kon dat gebeuren? Wat zou dat betekenen voor deze kwetsbare leerlingen? En wie zijn deze kinderen?

Samen met fotograaf David van Dam reed ik naar Nijmegen. Het was de eerste keer, vertelde Van Dam, dat hij portretten zou maken van kinderen – niet veel later won hij met deze serie de Zilveren Camera, in de categorie ‘Personen in het nieuws’.

Lees ook het artikel van vijf jaar geleden: De kinderen van de Maartenschool

De toenmalige directeur van de St. Maartenschool legde uit hoe het kwam dat de school een gat van 1,8 miljoen euro had: de geldstromen waren veranderd. Het geld kwam voorheen van het ministerie van Onderwijs, nu van een samenwerkingsverband: regionale bureaus die het geld onder de schoolbesturen verdelen. Het geld is bedoeld voor de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Nu het probleem: het samenwerkingsverband waar de St. Maartenschool onder valt, geeft wel geld voor onderwijs maar niet voor zorg. En dat is nou net wat de kinderen van deze school zo hard nodig hebben, want ze hebben een of meer beperkingen, fysiek, mentaal, of beide. Sommigen zijn zeer ernstig en ongeneeslijk ziek, autistisch, verstandelijk beperkt of hebben een gedragsstoornis. Velen zitten in een rolstoel. De kinderen kunnen niet altijd lezen of schrijven. Ze leren andere dingen: de dagen van de week, misschien veterstrikken, of een spraakcomputer besturen. Er zijn dus niet alleen leerkrachten, maar ook begeleiders, zoals een orthopedagoog, een logopedist, een revalidatiearts en een ergo- en fysiotherapeut. En er zijn verpleegkundigen, die kinderen medicijnen geven, sondevoeding of een katheter. Leerkrachten en onderwijsassistenten voorzien kinderen van een schone luier. Een bijzondere school dus.

Gulle gever

Het geld voor de zorg moest, zo liet het samenwerkingsverband destijds weten, voortaan via de ouders komen. Die konden dat aanvragen bij het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. Maar dat is lastig, er zijn veel verschillende en bovenal ingewikkelde regels en wetten. Bovendien mag zorggeld niet altijd gebruikt worden op school. En als dat wel mag, dan gaat het geld naar één specifieke begeleider. Met als gevolg dat er dan tientallen begeleiders op school zouden rondlopen. Voor ieder kind een andere.

Het leek een onmogelijke situatie. De directeur zat met de handen in het haar. Ouders waren ongerust, gefrustreerd en bedroefd. Zorggeld aanvragen is tijdrovend en ingewikkeld. Ze hadden het al zwaar, en de kinderen verdienden ook een waardig leven. Een dagbesteding. Een school.

Na de publicatie in NRC meldde zich een gulle gever, vertelt Gaby Korfage, de huidige directeur van de St. Maartenschool, waar ze al 23 jaar werkzaam is. Met de eenmalige donatie van de anonieme schenker hadden ze het financiële gat deels kunnen dichten. Maar dan zou er op termijn weer een nieuw tekort ontstaan. Er moest een duurzame oplossing komen, vertelt Korfage. En dus huurde de school een expert in die een jaar lang alle zorggelden, alle potjes en partijen in kaart bracht. Een enorme klus, waarbij ook de ouders werden betrokken. Wie kon wat aanvragen, via welke weg en wet? Er werden gesprekken gevoerd met samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en gemeenten – kinderen wonen in verschillende dorpen en steden en vallen dus onder verschillende gemeentes. En alle gemeentes, maar ook de samenwerkingsverbanden, hebben hun eigen regels en uitgaven. Er zijn geen landelijke afspraken. Bovendien: wanneer is iets zorg en wanneer is het onderwijs? Het is een grijs gebied, zegt Korfage. „Waar nog steeds veel gesteggel over is.”

De school kon ontslag van 50 mensen niet voorkomen

En dit is in het kort de constructie die er na al het uitzoeken, regelen, overleggen en aanvragen is uitgekomen: dertien gemeentes leveren samen nu één bulkfinanciering via de gemeente Nijmegen, gebaseerd op een gemiddeld bedrag per kind. Twee zorgpartijen leveren de zorg op school – zodat daar niet die tientallen begeleiders rondlopen. De kosten voor de verpleegkundigen worden direct bij de zorgverzekeraar ingediend. Het gat van 1,8 miljoen is deels gedicht.

Maar de school kon niet voorkomen dat 50 mensen, een derde van het personeel, werden ontslagen. Met als gevolg dat er nu bijvoorbeeld geen spel- en dramatherapie is. Ook de manege is opgedoekt. Korfage: „We doen het met minder en leveren dus ook minder.”

Maar de belangrijkste vraag natuurlijk: hoe gaat het nu met de kinderen van toen? Over het algemeen goed. Sommigen zitten nog op de St. Maartenschool, anderen gaan inmiddels naar het speciaal voortgezet onderwijs. Ouders vertellen over enorme groei (de een doet aan wedstrijdzwemmen, de ander heeft leren slikken en eten) en over de puberteit (daar hoort een telefoon bij, hunkeren naar vrijheid en met meisjes flirten). Maar er is ook frustratie. Dat je niet kunt leven zoals de rest. Dat je je niet gezien voelt. En niet bij de ‘gewone’ mensen hoort.

Over deze portretten David van Dam zette vijf jaar geleden zestien leerlingen op de foto. Nu poseerden twaalf kinderen. Drie kinderen konden of wilden niet. En een jongen is overleden: Hidde Bax. Hij stierf vier jaar geleden door een afgeknelde darm. Voor alle teksten bij de portretten is gepraat met de moeders van de kinderen. David van Dam: „Met de portretten wilde ik het nieuws – de financiële problemen van de school – persoonlijk maken. Zodat lezers zouden zien én voelen om welke kinderen het hier gaat.

„Eenvoudig was het niet. Ik zeg altijd: kinderen en huisdieren zijn het moeilijkst te fotograferen. Die gaan alle kanten op: ze kijken niet in de lens, doen hun kin omhoog, ze zetten een cameraglimlach op. Ze hebben weinig geduld, of weigeren soms om op de foto te gaan – zoals mijn neefje laatst op een familieweekend. „Kinderen trekken rare gezichten, of steken hun tong uit. Bij de kinderen van de St. Maartenschool was dat niet anders. Tja, het zijn gewone kinderen hè. Je wilt de leerlingen neerzetten zoals ze zijn. Je moet ze vangen op het juiste moment. Hoe? Door rustig te blijven en kort en snel te fotograferen. Over vijf jaar hoop ik de leerlingen weer op de foto te kunnen zetten.”