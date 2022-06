Vluchten voor het bedrijf dat jouw geest bezit

Je was ooit een volwaardig mens - waar droomde je toen over? Je weet het niet meer: je hebt een deel van je geest verpand aan een gezichtsloos bedrijf, de rest slaapt rustig door. Terwijl ziel en lijf elders rust, verricht dat kleine stukje geest zware arbeid in een synthetisch lichaam van de zaak. Totdat deze scherf het plan opvat om méér te worden.

Citizen Sleeper doet wel een beetje denken aan de Apple TV-hit Severance, over kantoorslaven die werk- en privébestaan scheiden door een chip in hun hersenen te laten plaatsen. Maar deze game is minder geïnteresseerd in het hoe en waarom, en meer in het ‘wat nu’ – de game filosofeert graag hardop. Wat maakt een bestaan zinvol?

Je komt als voortvluchtig bedrijfsbezit aan op een krakkemikkig ruimtestation. Je leert daar de lokale bevolking kennen. Met hun hulp bouw je een bestaan op. Tegelijk zit het bedrijf je nog op de hielen. Tijd voor keuzes: word je deel van andermans ontsnappingsdromen, of een idealistische opportunist die de Melkweg zal bestormen, of een stabiele factor voor een gemeenschap die zijn eigen draai aan het vinden is? Je verkent het ruimtestation vanuit een bovenaanzicht, waarbij de ring van het station langzaam voorbij rolt en locaties van belang aanmerkt. Elke plek biedt mogelijkheden, uitgeschreven in tekst: een ontmoeting met een vriend, een baantje als bezorger, een stiekeme hack. Het werkt niet altijd even lekker - de besturing is wat buggy.

Er zit veel DNA van tabletop games in Citizen Sleeper. In spellen als Dungeons & Dragons verzamelen spelers zich om de tafel om samen een verhaal vertellen, met dobbelstenen als leidraad. In deze game werpt je aan het begin van elke dag een aantal dobbelstenen. Die kun je weer als punten inzetten voor alles dat er op het ruimtestation te doen is. Het zet aan tot goed nadenken en plannen, zonder dat je meteen het gevoel hebt dat je aan het lot wordt overgelaten. De dobbelstenen zijn tegelijk één met het verhaal: het bedrijf heeft je lichaam namelijk zo gebouwd dat het automatisch uit elkaar valt als het niet op tijd de juiste medicijnen krijgt. Hoe langer je zonder medicijnen door ploetert, hoe minder dobbelstenen je krijgt.

OntwikkelaarJump over the Age maakte eerder naam met het wonderschone en atmosferische In Other Waters (), en toont hier opnieuw hun gave om sentiment en spel met elkaar te verweven. Zo biedt Citizen Sleeper markante personages die – toegegeven – misschien nog net íets scherper geschreven hadden kunnen worden. Een zwoegende arbeider droomt van een ticket om met zijn dochter naar groene werelden te vertrekken, maar snakt vooral ook naar vriendschap – iets dat hij in jou kan vinden. Een wetenschapper snakt naar kennis over het mysterieuze broeikassysteem dat nog altijd groente en fruit levert voor de bevolking. Elders zoekt een bedrijfsarts naar boetedoening. Elk heeft zijn eigen blik op het leven. Elk biedt je een andere kans om je verwrongen bestaan te verlaten.

Als je dat wil. Het mooiste aan Citizen Sleeper is wellicht het slot dat geen slot is: je blijft, je bestaat, je hebt vrede met jezelf.

Game Citizen Sleeper Door Jump over the Age Voor pc, Xbox One/Series X|S/Game Pass, Nintendo Switch 16,79 euro ●●●●●