Met het overlijden van Jeroen Brouwers werd volgens sommige zwartkijkers ook het genre van de polemiek ten grave gedragen. Brouwers is geprezen om zijn barse uitvallen en tirades, zijn schotschriften en polemieken die het niveau van W.F. Hermans’ befaamde Mandarijnen op zwavelzuur zouden overtreffen.

Onder een polemiek wordt een meningsverschil tussen twee schrijvers verstaan die elkaar onder vuur nemen in de publieke arena en daar alle mogelijke retorische trucs voor inzetten. Dat is de polemiek in theorie.

Zelf waardeer ik Brouwers om het literaire werk dat hij heeft nagelaten en beschouw ik zijn polemieken als randschade. De polemiek is wel vaker het slachtafval van de literatuur. Je kan dat het ‘echte werk’ noemen, het summum van vlees, orgaanvlees en lubberend en lillend vet, dat zo erg deel van het beest uitmaakt dat het vermalen wordt tot een soort brij en meestal in worsten en Febo-ballen wordt gedraaid. Tegenwoordig vinden vegetarisme en veganisme steeds meer aanhang, al is het vooralsnog niet strafbaar om stierenballen te eten.

Moeten we treuren over het vermeende verlies van de polemiek? Of is het juist de moeite om dat genre nieuw leven in te blazen?

Een echt geslaagd polemisch stuk zou iets zodanig op scherp stellen, dat je via de kracht van de retoriek, de pure slagkracht van de woorden, op andere gedachten wordt gebracht. Een uiterst belerende en moraliserende aangelegenheid.

In een amusant stuk in Humo tackelt schrijver Tom Lanoye journalist en zelfverklaard polemist Joël De Ceulaer en legt daar ook de vinger op de wonde van de polemiek: „Er is maar één ding erger dan de subliem verwoorde mening van een tegenstander. En dat is: je eigen mening, maar dan zo onbehouwen, blasé en ongeïnspireerd geformuleerd dat je overweegt ze alsnog te wijzigen.” De Ceulaers niveau is kortom te belabberd.

Meestal is de polemiek in de praktijk inderdaad een teleurstellend slachtveld, wemelend van de flauwe woordspelingen, nog flauwer dan voorgaande, inhoudelijk valt er vaak meer te beleven in een lege visbokaal, er wordt steevast op de man of liever nog de vrouw gespeeld en het is kleinzieligheid troef, tegen elkaar op, door de pastoors van goed en kwaad.

Bang jongetje

Claude Lévi-Strauss, pennenlikker en grondlegger van het filosofisch structuralisme, had geen zin om andere knappe bollen als opvolgers te erkennen. Over de grote Foucault ‘polemiseerde’ hij bijvoorbeeld: „In Parijs hebben de intellectuelen om de vijftien jaar nieuw speelgoed nodig”. Zo piste het bange jongetje zijn terrein af.

Op Twitter lees je vandaag in vijf minuten meer uithalen die honderd keer giftiger, feller, moraliserender, meer onder de gordel én dus grappiger zijn dan die in de doorsnee polemiek. En dat in honderdveertig tekens. Of posts die inhoudelijk meer de vlam aan het lont steken, zoals het account van de Braziliaanse poetsvrouw Veronica Oliviera die de rijken te kijk zet en toont hoe zij de sukkels zijn die in hun vuiligheid stikken als een poetsvrouw hen niet komt redden.

En ook als de goede oude polemiek van niveau zou zijn, blijkt er een inherent probleem. Over Brouwers’ gebundelde polemieken schreef De Standaard in 2010: „Helaas schrijft Jeroen Brouwers zo goed dat zijn polemiek geklasseerd werd als ‘schitterend!’ voordat er echt een discussie kon beginnen over de waarde van de subsidieverslindende teken die zich op de literatuur hebben vastgezogen.” Met andere woorden: zijn literaire spitstechnologie stond volgens de recensent de inhoud in de weg.

Joost de Vries stelde een aantal jaar geleden al vast dat de polemiek op zijn retour was in het krimpende veld van de literatuur. „Reve en Mulisch en Hermans […] waren alfamannen die hun mening konden laten gelden, polemiek konden bedrijven.” De enige naast Lanoye die nog de polemische daad bij het woord voegt, de enige échte stoere in het gezelschap, is literair polemist Delphine Lecomte. Onvervaard en met geheven middelvinger trekt zij ten strijde. Totaal onconstructief, nutteloos, zelfdestructief en ridicuul. „Waarom?” schrijft ze. „For the hell of it.” Dat is l’art pour l’art op adrenaline, uit je vel springen omdat je er zin in hebt, schieten om te schieten, zwavelzuur drinken terwijl je de vijand glimlachend aankijkt. Of het een discussie inhoudelijk verder brengt, betwijfel ik. De polemiek is een promotiekanaal voor het ongenuanceerde en ondoordachte eigen gelijk in een hysterische pastoorsoorlog.

Gezemel en moraal

De meeste schrijvers die zo staan te springen om polemiek druipen stilletjes af naar hun schrijfhok. Want ‘tegenwoordig mag je niks meer’. Zo kwam Max Pam in het boekenprogramma Brommer op Zee huilen dat hij wordt uitgescholden voor witte, oude man. „Je discussieert over argumenten uiteindelijk”, beweerde hij. Interessant uit de mond van een van de wegbereiders van de Twitteroorlogen, die jarenlang hun gezemel en hun moraal hebben afgevuurd. Bang dat ze ingemaakt worden door de vrouwtjes, n****tjes en anderen die ze eerst zelf zo afgetroefd hebben en dat ze zo alsnog in een echte polemiek van woord en wederwoord belanden?

Nooit verschenen zoveel columns, longreads, essays en andere artefacten die inhoudelijke meningsverschillen aanpakken, onder de hoogspanning van morele superioriteit en lichtgeraaktheid. Of de polemiek daar nog iets bij te dragen heeft? Het proberen waard voor de fans, zou ik zeggen. Want die zijn er en die zijn, zo blijkt, treurig.

Tegenwoordig mag je gelukkig echt álles schrijven, zoals bijvoorbeeld zeurderige stukken over de teloorgang van de polemiek. In NRC pleitte H.M. van den Brink naar aanleiding van het W.F. Hermansjaar (jawel, dat is dit jaar) voor de reanimatie van de polemiek. Christophe Vekeman schreef eerder in De Standaard: „Een ding staat vast: literaire polemiek is volstrekt uit de mode, bijna uit den boze, zelfs. Niet per se omdat columnisten – of schrijvers in het algemeen – elkaar met meer genegenheid bekijken.”

Ik wil Vekeman als generatiegenoot mijn genegenheid betuigen en hem en alle treurende polemisten uitnodigen om mij en mijn werk in hun geliefde genre, de vlijmscherpe polemiek, te fileren. Laat jullie gaan, ik bied mij aan, vil mij, verscheur mij, marineer mij, smijt me op de barbecue en gooi er nog een tomaat tegenaan. Ik zal het gewoon negeren en mij onttrekken aan de moraal.