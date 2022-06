Uitspraak College: ‘Dirigent Pieter Jan Leusink heeft musici seksueel geïntimideerd’

Dirigent Pieter Jan Leusink heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens tussen 2012 en 2016 schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie van twee vrouwelijke musici. De vrouwen woonden bij Leusink in huis tijdens concertreeksen, en hadden daar seks met Leusink en soms ook zijn partner.

Leusink is vooral bekend als dirigent van de trits Matthäus-Passionen die hij jaarlijks opvoert met zijn door hem per project op freelance basis samengestelde Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. In 2018 deed een uitzending van Brandpunt+ stof opwaaien; daarin beschuldigden vier vrouwen Leusink van mentaal en fysiek grensoverschrijdend gedrag. De uitzending werd gemaakt op basis van verklaringen van twintig anonieme musici. Destijds reageerde Leusink via zijn advocaat Peter Plasman: „Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard.” Van een rechtszaak is het nooit gekomen.

Het college acht nu bewezen dat de twee vrouwen, beiden aan het begin van hun carrière, door Leusink seksueel geïntimideerd zijn. Volgens de uitspraak beloofde hij de vrouwen belangrijke rollen als ze zich door Leusink persoonlijk bij hem thuis lieten coachen. Daarbij mochten de vrouwen bij hem inwonen om ‘kosten en energie te besparen’, waarop Leusink initiatief nam tot seksuele handelingen. Ook zou hij zich bemoeid hebben met persoonlijke zaken van de vrouwen als anticonceptie. Bij afwijzing van zijn avances benadrukte hij dat het verbreken van de vertrouwensband consequenties zou hebben voor de carrière van beide vrouwen. De inhuur van beide vrouwen stopte inderdaad kort nadat ze het seksuele contact met Leusink verbraken. Aan de seksuele handelingen tussen 2012 en 2013 nam volgens de uitspraak ook ‘de partner’ van Leusink deel, die achteraf tegen de vrouw zei dat het gedrag van Leusink niet vreemd gevonden moest worden, omdat dit ‘gewoon zijn manier van doen’ was.

Levine, Gatti

Leusink is niet de eerste dirigent die van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt beschuldigd. Ook de wereldberoemde Amerikaanse James Levine viel in 2017 van zijn voetstuk bij de Metropolitan Opera na beschuldigingen van seksueel misbruik. In 2018 ontsloeg het Concertgebouworkest chef-dirigent Daniele Gatti na vermeend grensoverschrijdend gedrag (al werd „het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg opgelost,” aldus een persbericht van het Concertgebouworkest in 2019). Beiden hebben de beschuldigingen altijd ontkend.

Een dirigent heeft traditioneel hoog aanzien en zal altijd minstens ten dele invloed hebben op de aanstelling van musici, zeker als die moeten worden ingehuurd. De rol van de dirigent is echter de laatste decennia steeds meer aan het verschuiven van alwetende en almachtige figuur aan de top van de hiërarchie naar „een voorzitter te midden van een team vol ideeën”, zoals dirigent Nil Venditti het vorige maand in NRC nog verwoordde. Maar Leusink lijkt wel nog opvallend veel invloed te hebben, met macht binnen het commerciële ensemble én binnen de exploiterende stichting.

Lees ook: De nieuwe dirigent: benaderbare geniale superheld zonder divagedrag

Machtspositie

De zaak bij het college was niet aangespannen tegen Leusink, die in het proces ook niet bij naam werd genoemd, maar tegen de de Stichting Klassieke Concerten Nederland die tot 2019 het commerciële Bach Choir & Orchestra of the Netherlands exploiteerde. Sinds 2019 is de exploitatie overgenomen door de nieuw opgerichte Stichting Beleef Klassiek, die nu dezelfde voorzitter heeft als de oude stichting. Officieel wordt Leusink door de stichting ingehuurd als artistiek leider van het muziekensemble. Het College verwijt in deze zaak de stichting de musici niet genoeg beschermd te hebben. Het college twijfelt echter niet aan de machtspositie van ‘de dirigent’. Als artistiek leider van het ensemble bepaalde hij wie speelde. Ook heeft het er de schijn van dat Leusink binnen de stichting destijds macht had: het overgrote deel van de organisatie bestond in 2014 uit familieleden.

Opvallend in de uitspraak is dat in een van de twee zaken de huidige stichting Beleef Klassiek geen verklaring afgelegde, waardoor het College de beschuldigingen als feiten aannam. In de andere zaak zei de stichting geen aanwijzingen te hebben dat het ging om iets anders dan een gelijkwaardige intieme relatie tussen twee volwassen mensen. Het college oordeelt dat de stichting dat niet had mogen aannemen en de vrouw beter had moeten beschermen. De huidige stichting kan volgens het College bovendien verantwoordelijk worden gehouden voor gedragingen van Leusink onder het beheer van de vorige stichting, Klassieke Concerten Nederland.

De uitspraak van het CRM heeft geen rechtstreekse gevolgen voor Leusink of de stichting. Het CRM, dat is belast met het beschermen van de mensenrechten in Nederland, kan in individuele gevallen vaststellen of er al dan niet sprake is van discriminatie maar daar geen verdere gevolgen aan verbinden. In dit geval was de seksuele intimidatie volgens het College een ‘verboden onderscheid op grond van geslacht’ door de werkgever van de musici, de stichting die de concerten van dirigent Leusink organiseert. De uitspraak zou wel een opstap kunnen zijn voor een civielrechtelijke zaak tegen Leusink, bijvoorbeeld om schadevergoeding te eisen. Daarvoor moeten de vrouwen dan zelf naar de civiele rechter stappen.

Leusink was met zijn ensemble dit jaar negen keer te horen in Het Concertgebouw. Ook volgend seizoen staat hij weer in de agenda.