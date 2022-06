Zelden zat een roze trui zo om schouders gegoten als om die van Tom Dumoulin. Was dat beeld maar voor eeuwig stil blijven staan. Waren we vanaf daar maar niet verder gegaan. Dat beeld, voor altijd op pauze, na al die jaren ingebrand op de tv. Hij straalde, hij gloeide, hij gaf bijna licht van geluk op die zondag in mei 2017. Was dat maar voor altijd zo gebleven. Dan was hij al vijf jaar lang winnaar van de Giro, elke dag op repeat.

Zou hij daar op zijn gelukkigst zijn geweest, als mens? Of als wielrenner, op z’n minst?

Zelden paste een kleur zo goed bij een renner als bij hem. Die donkere haren, bruine ogen, licht bebaarde kaken. En dan dat roze. Het kan me niet schelen dat je dat tegenwoordig niet meer mag zeggen, maar woest aantrekkelijk vond ik dat. Het roze stond hem beter, zoveel beter dan het geel dat hem altijd werd toegedicht, maar hij nooit droeg. De eeuwig niet ingeloste belofte ging hand in hand met groeiende frustratie. En teleurstelling in zichzelf.

Die trotse schouders met dat blinkend roze eromheen gingen steeds ronder hangen – in mijn hoofd dan toch. De trek om zijn mond veranderde door de jaren van jongensachtig vrolijk naar veel te vaak verdrietig, tot op het verbitterde aan toe. Ik kon het niet aanzien. Kijken naar de zelfkwelling van iemand die je sympathiek vindt, is een marteling op zich.

En toch. Vaak worden sporters veel harder afgerekend op hun niet-presteren dan Tom Dumoulin. Het komt, denk ik, omdat iedereen wel zag dat zijn harnas van glas was. Een heel klein stootje, en er zat al een barst in. Een hardere bots, en het laagje glas was kapot. Dan keek je zo naar binnen, recht door die bruine ogen zag je hoe Tom zich voelde. Als al het rauwe blootligt, ben je juist voorzichtig, in plaats van hard.

Nu hij definitief stoppen gaat met wielrennen, wil ik die trotse man in zijn roze trui voor eeuwig op mijn netvlies schroeien. Het verdriet en de pijn van de laatste jaren uit mijn ogen schudden en Tom weer zien zoals hij op zijn gelukkigst was. Wereldkampioen tijdrijden. Touretappewinnaar op Arcalis, terwijl de hemel in geraas van hagel en onweer naar beneden kwam. De zilveren medaille tijdens de afgelopen Spelen, waarmee hij uit de schaduw stapte van de schim die hij tot dan toe was.

Die beelden, en wat hij de wereld heeft geleerd met wie hij is, dat mag beklijven. Tom heeft getoond dat je kwetsbaar mag zijn. Ook als sporter. Juist als sporter. Hij heeft laten zien dat je mag twijfelen. Mag relativeren. Even afstand mag nemen. En terugkomen op een beslissing. En dat dat zelfs nog eens mag. Hij heeft laten zien dat het leven bestaat uit dingen leren, over jezelf, over de wereld. En dat mislukken als gevolg daarvan niet bestaat. Want: als je de grens van je fysieke en mentale rekbaarheid bereikt hebt, dan is er niets mislukt. Nee. Dan is het tijd om de scherfjes van het harnas weer te lijmen. En op zoek te gaan naar nieuw geluk.

Marijn de Vries is oud-profwielrenner en journalist.