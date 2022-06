Tom Dumoulin stopt na dit seizoen als wielrenner

Tom Dumoulin heeft besloten dat hij na dit seizoen zal stoppen met wielrennen. Dat heeft de Nederlandse wielrenner zelf vrijdag aangekondigd op Instagram. „Ik heb besloten dat 2022 mijn laatste jaar als wielrenner zal zijn.” Dumoulin schrijft in zijn verklaring over hoe lichamelijk zwaar de sport en het trainen is geweest de afgelopen jaren.

Dumoulin won de Giro d’Italia in 2017. Een jaar later eindigde hij bij de Tour de France op de tweede plek, na Geraint Thomas uit Wales. Het was wel de eerste podiumplaats voor een Nederlander in de ronde van Frankrijk sinds 1990. Vorige week stapte de 31-jarige Dumoulin tijdens de Giro in Italië voortijdig af vanwege lichamelijke klachten, zo maakte zijn Team Jumbo-Visma bekend. Het was de eerste grote wielerronde waar hij weer aan meedeed sinds het najaar van 2020.

De Nederlandse renner worstelt al langer met zijn leven als topsporter. Begin vorig jaar stopte hij al tijdelijk met wielrennen. „Ik was nog een schim van mezelf en besloot een pauze te nemen”, legt hij nu uit op Instagram. In het voorjaar van 2021 keerde Dumoulin weer terug, naar eigen zeggen „vanwege de liefde voor de fiets” en „omdat de Olympische Spelen in Tokio mij trokken”. In Tokio won hij zilver in de olympische tijdrit. „Hoe mooi het ook was”, schrijft hij, „heel vaak, en zeker dit jaar, is het sindsdien ook een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds voelt.”