‘Tesla-topman Musk wil 10 procent minder personeel vanwege slecht gevoel over economie’

Tesla-topman Elon Musk wil vanwege een „super slecht gevoel” over de economie het personeelsbestand van zijn autobedrijf met 10 procent inkrimpen. Dat blijkt vrijdag uit een uitgelekte interne mail, met als titel ‘pauzeer overal het aannemen van personeel’, meldt persbureau Reuters dat de interne mail heeft ingezien. Het is nog niet duidelijk of er ook sprake is van gedwongen ontslagen.

Bij Tesla werken wereldwijd zo’n honderdduizend mensen. In het jaarverslag van vorig jaar stond dat de fabrikant van elektrische auto’s de komende jaren het personeelsbestand wil uitbreiden en nog „geruime tijd zal blijven groeien”. Zo wilde Tesla nieuwe fabrieken bouwen en meer locaties huren om over een paar jaar twintig keer meer auto’s te produceren. Op die plannen lijkt Musk in deze mail terug te komen.

Het is de tweede controversiële uitgelekte mail van Musk naar zijn personeel in deze week. Dinsdagavond stuurde hij Tesla-medewerkers om „minimaal 40 uur per week” op kantoor door te brengen of anders ontslag te nemen. De topman wilde zo laten weten dat hij klaar was met het thuiswerk-gedrag van zijn werknemers. Analisten suggereerden toen al dat het bericht van Musk wellicht een poging was om zijn personeelsbestand in te krimpen.

Techbedrijven in problemen

De stap van Tesla past in een reeks recente bekendmakingen van techbedrijven, die na jaren van schijnbaar ongelimiteerde groei nu kampen met forse tegenspoed. Taxi-app Uber was drie weken geleden een van de eerste grote techbedrijven dat aankondigde alleen nog op de meest cruciale posities nieuwe krachten aan te nemen.

Eerder deze maand maakten flitsbezorgdiensten Gorillas, Getir en Flink bekend personeel te ontslaan. Ook bij het Zweedse fintechbedrijf Klarna, een van de hoogst gewaardeerde start-ups van Europa, en navigatiebedrijf TomTom moet 10 procent van het personeel vertrekken.

Veel technologiebedrijven hebben op dit moment last van de malaise op de beurs, die vooral overgewaardeerde tech-aandelen treft. Daar komt bij dat veel start-ups geen winst maken, maar worden gefinancierd met steeds nieuwe rondes durfkapitaal. Deze investeerders trekken zich door de stijgende rente en economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne nu terug, wat maakt dat bedrijven op zoek naar kostenbesparingen moeten snijden in hun personeelsbestand.