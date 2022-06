Swansong: tandeloos zoethoudertje

Ergens moet je wat medelijden hebben met gamemakers die juist nú een game op basis van bordspel Vampire the Masquerade uitbrengen. Gamers wachten al tijden met smart op de opvolger van de legendarische culthit Vampire the Masquerade: Bloodlines. Alles wat niet die game is, voelt toch als een zoethoudertje.

Toch doet Vampire the Masquerade: Swansong een dappere poging om bestaansrecht op te eisen. Het is net als ‘Bloodlines’ een rollenspel, waarin je de keuzes en vaardigheden van de drie bloedzuigende hoofdpersonages zelf mag bepalen. Het thrillerverhaal dat erachter zit, is verdienstelijk. De nadruk op detectivewerk – verkennen van omgevingen, interviews waarin je personages onder druk kan zetten of juist kan manipuleren, enzovoorts – is verfrissend in een genre dat toch steeds meer richting geweld leunt.

In theorie zou ‘Swansong’ dus een goede game op eigen merites kunnen zijn, ware het niet dat het qua uitvoering zo hard spaak loopt. Het spel zit vol technische fouten, waardoor je opeens belangrijke keuzemomenten kan mislopen en het verhaal negatief kan beïnvloeden. De personages zijn vrij lelijk vormgegeven en hun herhalende animaties voelen als iets van tien jaar geleden. Maar de echte staak door het hart van deze game is het schrijf- en acteerwerk. Een game die zo hard leunt op emotionele binding met de personages snakt naar scherpere, duidelijkere dialogen. Ze zijn er niet, en zo blijft er van ‘Swansong’ uiteindelijk weinig meer over dan een oeverloze wandeling door een zee van slap gelul.

Game Vampire the Masquerade: Swansong Big Bad Wolf Studio Pc, Nintendo Switch, Xbox One/Series X|S, PlayStation 4 / 5 49,99 euro ●●●●●