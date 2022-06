Samen zwoegen aan moeilijke puzzels

Hey, ben jij een goede communicator of niet? Het is de vraag van elke game van de Nederlandse gamestudio Total Mayhem Games, die inzetten op samenspel. In We Were Here Forever raken twee spelers opnieuw opgesloten in een besneeuwd en koud kasteel vol puzzels. Hun enige wapen: een walkie-talkie, zodat ze met elkaar kunnen praten.

Dit is het meest ambitieuze deel uit de reeks tot nu toe. Puzzels strekken zich nu uit door hele ruimtes, wat het soms knap lastig maakt om in de gaten te houden waar de andere speler precies zit. Het mooie, en het frustrerende, is dat de oplossingen niet neerkomen op simpel behendig naar de juiste plek manoeuvreren of obstakels verwijderen. Je zit regelmatig allebei met de handen in het haar. Wat hebben we nu gemist?

Een notitieblok is een must. Heb je op papier eindelijk een puzzel helder, dan loop je tegen het volgende probleem op: hoe leg je ze in godsnaam aan je partner uit? Elke puzzel dwingt je zo om je eigen taal te ontwikkelen: een reeks afbeeldingen van schelpen verwordt bijvoorbeeld snel tot „die cacaoboon”, „het mesje”, „de drol”.

De frustratie en verbetenheid die uit dit proces ontstaat, verbergt niet hoe imposant en sterk de puzzels eigenlijk zijn. Zo kom je bijvoorbeeld aan weerszijden van een groot verticaal doolhof geplaatst: je kan elkaars deel zien, maar niet hoe jouw kant precies in elkaar zit. Tegelijkertijd zijn sommige paden geblokkeerd en alleen met hendels vrij te maken. De combinatie blijkt gelaagd en complex. Ook met de variatie zit het snor: een uurtje later kraakt je brein weer met middeleeuws Cluedo.

Game We Were Here Forever Door Total Mayhem Games Voor pc, PlayStation 4 / 5, Xbox One/Series X|S 17,99 euro ●●●●●