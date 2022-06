Rotterdam stopt met kunstraad RRKC

Het Rotterdamse stadsbestuur wil vanaf 1 januari 2023 de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur opheffen. De RRKC is niet meer ‘effectief’, oordeelt het college. Eind deze maand besluit het college definitief of de subsidie van 700.000 euro aan de kunstraad – zes medewerkers – wordt stopgezet. Voorzitter Carlos Gonçalves is verbijsterd.

Aanleiding voor het opheffen van de raad is een evaluatie waaruit blijkt dat de kunstraad te hard haar best doet om relevant te zijn. Daardoor ‘raken relaties beschadigd en is de RRKC meer en meer op een eiland komen te staan’, staat in de evaluatie ‘Uit de groef’ van adviesbureau Rijnconsult.

Dan gaat het vooral om de relatie van het RRKC met het college van b. en w. „De wethouder (Saïd Kasmi, D66) is meerdere malen ontstemd geweest over het handelen van de RRKC.” Ook de relatie met de ambtenaren is niet goed. „Van die slechte verhouding heeft de cultuursector last”, schrijven de onderzoekers. Meerdere gesprekken en afspraken zorgden niet voor een verbetering, zegt het stadsbestuur.

„Het is een kritisch rapport, maar niet zo kritisch dat ‘t het besluit rechtvaardigt om de RRKC op te heffen”, zegt voorzitter Gonçalves. Dat het botst tussen de RRKC en de gemeente vindt hij overigens niet opmerkelijk. „Dat is inherent aan de taak van een onafhankelijk adviesorgaan”, zegt Gonçalves. „Een volwassen bestuur moet juist blij zijn met gevraagd en ongevraagd advies. Met iemand die ze een spiegel voorhoudt en die kijkt naar het belang van de stad en cultuur.”

Museum Rotterdam

De RRKC adviseert sinds 2005 de gemeente over kunst en cultuur in de stad. De belangrijkste taak is het vierjaarlijkse advies over de verdeling van de cultuursubsidies (in totaal 85 miljoen euro per jaar). Dat betekende in 2016 bijna het einde van het Wereldmuseum en in 2020 het einde van Museum Rotterdam. De gemeente nam de adviezen grotendeels over.

Raadslid Ruud van der Velden (PvdD) vindt dat de RRKC de afgelopen jaren meerdere keren teveel op de stoel van de politiek is gaan zitten. „De adviezen om Museum Rotterdam en het Wereldmuseum te sluiten waren politiek, daar gaan zij niet over.” Wel is hij verbaasd dat Kasmi juist nu besluit de Kunstraad op te doeken. „De timing is niet zo netjes. Ik verwacht dat we binnen een maand een nieuw college hebben, laat het aan hen over.”

Ook Gonçalves noemt dat ‘bizar’. „Waarom die haast?” Hij vindt dat de gemeente afspraken niet nakomt. „Ons was toegezegd dat een nieuw college zou besluiten over de RRKC én wij zouden uitvoerig worden gehoord, dat is niet gebeurd.”

Kasmi laat via zijn woordvoerder weten dat het college de afgelopen vier jaar de RRKC op deze manier ervaren heeft en op basis daarvan een besluit neemt. „Ze laat het niet over aan een nieuw college die daar nog niet over kan oordelen.”

Voor adviezen wil de gemeente voortaan zelf te rade bij de cultuursector of schakelt zij adviseurs in. Ook daarvoor wil Rotterdam 700.000 euro per jaar uittrekken.