Randstad en Thuisbezorgd betalen alsnog de ziekenhuisrekeningen van maaltijdbezorger Lino

Het kan snel gaan. Vorige maand beschreef NRC hoe Leonardos ‘Lino’ Theodorakis, een maaltijdbezorger van Thuisbezorgd, na een fietsongeluk maandenlang aan zijn lot werd overgelaten. Hij brak in maart tijdens het werken zijn knie en scheenbeen, toen het zadel van zijn Thuisbezorgd-fiets afbrak en hij hard op straat smakte. Lino was niet verzekerd, had geen huis, geen zorg en geen hulp.

Op de dag dat NRC hierover publiceerde kwamen Thuisbezorgd en Randstad, het uitzendbureau waar de bezorgers van Thuisbezorgd in dienst zijn, alsnog in actie. Zo betaalden ze na twee maanden afhouden alsnog de openstaande rekeningen van het ongeluk, zoals de kosten voor de ambulance. Ook regelde en betaalde het bezorgplatform een hotelkamer voor de Griek – Hotel Victorie in Amsterdam, drie sterren – zodat hij niet meer in een daklozenopvang hoefde te overnachten. Thuisbezorgd wil verder niet reageren op vragen hierover.

Sinds 1 juni woont Lino in kamer in Amsterdam Nieuw-West. Zijn woonsituatie is daar niet optimaal. Zo moet hij met zijn gebroken knie een trap op om bij zijn kamer te komen, maar al stukken beter dan het nomadenbestaan dat hij sinds het ongeluk leefde. Een keer per dag manoeuvreert de Griek zich naar beneden om boodschappen te doen.

Lees hier het hele verhaal over Lino: Maaltijdbezorger Lino brak zijn knie. Wie gaat hem nu helpen?

Tweede hobbel

Inmiddels is er een tweede hobbel opgedoken bij zijn herstel: het Nederlandse zorgstelsel. Pas eind juni heeft Lino een eerste afspraak in het ziekenhuis. „Als ik niet alles op alles zet, kan ik pas tegen kerstmis weer normaal lopen”, zegt de Griek, die onder meer vertraging opliep omdat hij geen DigiD bezat. „Ik moet alles zelf uitvinden en organiseren en ben nauwelijks mobiel.”

Hij was „een beetje bang” dat de publiciteit zijn zaak geen goed zou doen, maar die angst is hij nu kwijt, vertelt hij. „Ik hoop dat dit anderen nooit overkomt. Dat ze gewaarschuwd zijn. En mocht er iets mis gaan, dat bezorgers dan op durven komen voor hun rechten.”

Ondertussen doet er op sociaal medium Reddit een nieuw verhaal de ronde. Een anonieme Utrechtse Gorillas-bezorger werd naar eigen zeggen „per e-mail” ontslagen, omdat hij zich een aantal dagen achter elkaar ziek had gemeld. De bezorger brak zijn arm na een val met zijn fiets.