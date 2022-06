Provinciale Staten houdt vliegveld Maastricht toch open

Lange tijd waren alle toekomstscenario’s voor Maastricht Aachen Airport (MAA) bespreekbaar. Slechts eentje bleef taboe: sluiting. Tot vorig jaar een nieuw Limburgs provinciebestuur aantrad. In een nieuwe maatschappelijke kosten- en batenanalyse werd ook het dichtdoen meegenomen. Het onderzoek concludeerde dat het van vier voorliggende opties de meest verstandige was.

Toch besloot een meerderheid van Provinciale Staten (25 stemmen voor tegenover 20 stemmen tegen) vrijdag, kijkend naar dezelfde vier keuzes, anders. ,,Wij kiezen voor investeren in transitie van de luchtvaart, een vliegveld meer in harmonie met de omgeving”, legde Wouter IJpelaar (CDA) uit. ,,Dat is beter dan veel geld uitgeven voor een sluiting. MAA dichtdoen betekent ook geluidsoverlast verplaatsen. Het is wensdenken om te verwachten dat de luchtvaart in dat geval opeens zou oplossen.”

Ook VVD’er Teun Heldens die eerder steun van het Rijk en Schiphol verlangde bij doorgaan met Maastricht Aachen Airport (om als provincie niet als ,,gekke Henkie” op te draaien voor alle kosten) pleitte nu – zonder die steun – voor openhouden: ,,Het vliegveld is zeer belangrijk voor de nationale infrastructuur en de regio.”

Met collega’s van CDA, PVV, Samen Voor Limburg en Lokaal-Limburg diende hij een amendement in. Forum voor Democratie voegde zich bij die meerderheid, omdat ze de aanleg van zonneweides na een sluiting niet ziet zitten.

De Staten van Limburg stemmen met het amendement in met een lening van 35,2 miljoen euro voor renovatie van de start- en landingsbaan, 10,9 miljoen euro voor onder meer de kosten van onder meer brandweer en beveiliging en minimaal 8,75 miljoen euro voor een omgevingsfonds dat de pijn van het vliegveld voor de nabije omgeving moet verzachten.

Voor 31 december van dit jaar moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Daarbij gaat het onder meer om een overeenkomst met ,,een omgevingsbewuste samenwerkingspartner”, het beperken van het aantal ,,ernstig gehinderden” tot 5600 en het uitbreiden van het aantal aandeelhouders van MAA BV - nu is de provincie nog de enige aandeelhouder.

Spanningen opgelopen

Voorafgaand aan het debat demonstreerden voor- en tegenstanders van openhouden voor de slagboom die toegang geeft tot het bestuursgedeelte van het Limburgse provinciehuis. De tegenstanders waren daar in de meerderheid en zongen een lied dat duidelijk moest maken dat werkgelegenheid op een dode planeet geen enkele waarde heeft. Vanuit een busje lieten ze ondertussen een opname met vliegtuiglawaai horen.

De spanningen rond het dossier waren in de afgelopen maanden al behoorlijk opgelopen. Statenleden klaagden over de bejegening door een deel van de voor- en tegenstanders die soms ,,over de grens van het betamelijke” zou gaan

Op advies van de politie besloot commissaris van de koning Emile Roemer (SP) dat het debat slechts beperkt openbaar zou zijn. Uit veiligheidsoverwegingen mochten alleen de tien vooraf aangemelde insprekers en drie voor- en drie tegenstanders plaatsnemen op de publieke tribune.

Roemer wilde niet verder tekst en uitleg geven, maar gaf aan dat er sprake was van een „serieuze dreiging”. Vooraf vreesden veel provinciale politici ook dat de vergadering zou uitlopen op ,,een Poolse landdag”.

,,De hele wereld kijkt mee”, waarschuwde Roemer in het presidium, de bijeenkomst van de fractievoorzitters in de Provinciale Staten. ,,Het is aan u om te laten zien dat er ordentelijk en op de inhoud kan worden gedebatteerd.” Tot ontsporingen kwam het in het debat daarna nauwelijks. Dat kwam ook omdat zich al snel een meerderheid voor openhouden aftekende.

Weinig succesvol vliegveld

Dat besluit volgt op een geschiedenis die niet vergeven is van successen rond het Limburgse vliegveld. Dat ontstond na de bevrijding, omdat de geallieerden een airstrip nodig hadden. Florerend is MAA zelden geweest. De bemoeienis van de provincie was zeker in de laatste jaren groot. Het gouvernement verleende geregeld financiële steun, en een oud-gedeputeerde en oud-ambtenaren kregen sleutelposities op en rond het vliegveld.

Uiteindelijk werd de provincie Limburg zelf exploitant. In 2014 besloten de Staten die verantwoordelijkheid voor maximaal tien jaar aan te gaan. In 2016 ging de concessie over op private investeerders, maar die haakten in 2019 weer af. Toen kwam het bedrijf weer in handen van de provincie, die de afgelopen jaren voor tientallen miljoenen euro’s moest bijpassen. Tegenstanders van openhouden vrezen dat daar tot 2035 mogelijk 150 miljoen euro bij gaat komen. In het laatste ‘normale jaar’ voor corona was MAA goed voor het vervoer van 445.00 passagiers en 111.500 ton vracht.

De nu voorgenomen investeringen beperken de bestedingsruimte van de provincie de komende jaren. ,,Er is nog slechts ruimte voor acht miljoen euro aan nieuw beleid per jaar”, gaf de voor het vliegveld verantwoordelijke gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) toe.

Vanuit diverse hoeken klonk kritiek op de manier waarop GS zich de afgelopen maanden opstelde. Marc van Caldenberg (SP) sprak van ,,een bestuur zonder visie, waarin niemand verantwoordelijk was voor het geheel”. Heldens vond het statenvoorstel met vier opties ,,een zwakke vertoning. Ik ga er vanuit dat dit de laatste keer is dat iets ons zo wordt voorgelegd, want dit was onwerkbaar.

Marlou Jenneskens (D66) verwonderde zich over het besluit van een meerderheid van de Staten om MAA open te houden: ,,Het vliegveld is weleens omschreven als het zorgenkindje van de provincie. Het lijkt eerder het lievelingskindje. Waar we bij alle investeringen alle daaraan verbonden regels streng toepassen, gebeurt dat nu niet. Terwijl het verleden laat zien dat een fatsoenlijke exploitatie niet is gelukt.” Kathleen Mertens (GroenLinks): ,,De behoefte om in sprookjes te geloven is hier heel groot. Het betekent dat de Staten een historisch onjuist besluit nemen.”