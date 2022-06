Paul van Ass nieuwe bondscoach Nederlands vrouwenelftal hockey

Paul van Ass (61) is aangesteld als nieuwe bondschoach van het Nederlandse vrouwenelftal hockey. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) vrijdag bekendgemaakt. Van Ass begint in september en blijft het elftal in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 coachen. Zijn staf is nog benoemd. Interim coach Jamilon Mülders begeleidt de vrouwen nog tijdens het WK in juli.

Van Ass is momenteel coach van HGC Heren 1. Deze functie gaat hij tot de winterstop van de Tulp Heren Hoofdklasse in november dit jaar combineren met zijn nieuwe bondscoachschap. Van 2010 tot 2014 werkte hij als bondscoach voor het mannenelftal. Destijds zorgde zijn aanstelling voor verontwaardiging omdat hij geen trainersdiploma had. Het mannenteam behaalde of won in deze periode in verschillende competities de finale. Van Ass speelde op jongere leeftijd twee maanden bij de nationale selectie.

De nieuwe bondschoach werd geselecteerd op basis van een functieprofiel dat onder meer met inbreng van de speelsters is opgesteld. In januari stopte de voormalige bondscoach, de Australische Alyson Annan, nadat een aantal speelsters hadden gezegd niet meer met haar te willen werken. Uit onafhankelijk onderzoek bleek later dat veel hockeysters de teamcultuur als negatief bestempelden door „negatieve ervaringen met de bondschoach” en „angst door kwetsende/dubbelzinnige interacties”.

„Zoals bekend is, hebben alle betrokkenen bij het Nederlands Elftal Dames een roerige tijd achter de rug,” zegt KNHB-bestuurslid Tophockey Dames Renske van Geel in het persbericht. „We verwachten dat Paul met zijn ervaring en persoonlijkheid, samen met zijn nog te benoemen staf en de speelsters, toe kan werken naar een optimaal prestatieklimaat waarbinnen iedereen zich prettig voelt.”

