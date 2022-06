Oud-president Porosjenko: ‘Nederland heeft een belangrijke rol in de depoetinisering van Europa’

In maart stond hij nog aan het front bij Kiev. Maar nu loopt Petro Porosjenko ontspannen door de enorme zalen van Rotterdam Ahoy, waar de centrum-rechtse EVP-fractie in het Europees Parlement bijeen is gekomen. Alle Europarlementariërs willen de voormalige Oekraïense president even de hand schudden en hij kent velen bij naam – zijn partij ‘Europese Solidariteit’ heeft al langer de status van waarnemer binnen de EVP.

Porosjenko, inmiddels fractievoorzitter in het Oekraïense parlement, geniet zichtbaar van het warme bad waarin hij terecht is gekomen. Thuis in Oekraïne wordt heel wat ruwer omgesprongen met de man die in 2014, na de Majdan-opstand en de start van de oorlog in Oost-Oekraïne, met grote meerderheid werd gekozen, maar vijf jaar later de verkiezingen verloor van acteur en komiek Volodymyr Zelensky.

Sinds zijn aftreden is het Oekraïense Openbaar Ministerie de ene na de andere rechtszaak tegen Porosjenko begonnen – zonder succes. Op dit moment wordt de miljardair verdacht van ‘landverraad’, omdat hij betrokken zou zijn bij de ‘illegale’ import van steenkool uit de door pro-Russische separatisten bezette Donbas. Toen hij wilde vertrekken naar Nederland werd hij aanvankelijk tegengehouden bij de grens. Drie tv-zenders die loyaal zijn aan Porosjenko zijn door de regering-Zelensky van de kabel gehaald. Omdat ze bijna uitsluitend de óúd-president in beeld brengen, zei Zelensky’s adviseur Michailo Podoljak daar deze week over.

Poetin waande zich al keizer. Nu denkt hij misschien dat hij God is. Volgens mij is hij geestesziek

Wie hem hoort praten, zou inderdaad de indruk kunnen krijgen dat Porosjenko nog altijd het staatshoofd is. Vurig spreekt hij over de eenheid die Oekraïne heeft laten zien sinds de Russische invasie. Poetin dacht dat het Oekraïense leger nauwelijks verzet zou bieden. De Russische president rekende daarbij op de haast spreekwoordelijke verdeeldheid van de Oekraïense politieke elite.

Maar het Kremlin heeft zich lelijk vergist, zegt Porosjenko: „Op de eerste dag van de oorlog heb ik als leider van de oppositie een ontmoeting met president Zelensky georganiseerd. Ik zei: we hebben één vijand, en we moeten samen optrekken om Poetin te verrassen. We hebben elkaar een hand gegeven en gezegd: eenheid is vanaf nu onze topprioriteit.”

In de ogen van velen was uw vervolging politiek gemotiveerd. Is die zaak tegen u nu van tafel?

„Dat is aan het OM. Maar iedereen weet dat dit een politiek gemotiveerde vervolging was. Eigenlijk wil ik er niet meer over zeggen.”

Hoe voelt het om níet de president te zijn op het moment dat het land in gevaar is?

„Als president van Oekraïne was ik ook de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten. Vanaf 2014 heb ik het verwaarloosde leger vanaf de grond opgebouwd. Mijn hart ligt daarom bij de troepen aan het front. De pelotons- en compagniecommandanten ten tijde van mijn presidentschap zijn de bataljonscommandanten en brigadegeneraals van nu. De Oekraïense strijdkrachten hebben de wereld verbaasd. Niet alleen Poetin, maar ook de generaals van de NAVO dachten dat we het niet langer dan drie dagen zouden kunnen volhouden tegen het op één na sterkste leger ter wereld.”

U trok zelf ook het uniform aan.

„Tijdens mijn ontmoeting met president Zelensky zei ik: ik weet dat u opgedragen heeft om lichte wapens uit te delen aan de bevolking, maar tot nu toe zijn er slechts achthonderd automatische geweren gedistribueerd. Dat is niet goed. Laten we de leiders van de verschillende partijen in het parlement inschakelen. In de daaropvolgende twee dagen hebben we alleen al in Kiev meer dan 36.000 wapens verstrekt. Ik ben trots dat er een lange wachtlijst is voor mijn bataljon. We hebben nu 2.000 vrijwilligers voor 540 functies.”

Zijn er in uw bataljon mensen gesneuveld?

„Helaas zijn er zeven soldaten omgekomen en zijn er ten minste 25 gewond geraakt door Russisch artillerie- en mortiervuur. Maar wij lagen op de gevaarlijkste plek, op de oever van de rivier bij Irpin [waar de opmars naar Kiev is gestuit, red.]. En we deden riskante klussen, zoals het aanvoeren van voedsel en medicijnen en evacuatie van de burgerbevolking. In vier dagen tijd hebben we meer dan twintigduizend mensen in veiligheid gebracht. Wie weet wat er anders met ze was gebeurd.”

Wat vindt u ervan dat de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron ondanks alles de dialoog met Poetin blijven zoeken?

„Duitsland en Frankrijk zijn soevereine landen. Maar als het gespreksonderwerp de territoriale integriteit van Oekraïne is, dan gaat noch Macron, noch Poetin daarover. Dat valt buiten het gebied waar compromissen kunnen worden gesloten. Bovendien: vandaag wil Poetin de erkenning van de annexatie van de Krim, maar morgen wil hij misschien Gotland van de Zweden en Alaska van de VS. We zouden een gevaarlijk precedent scheppen als we op dit punt toegeven. We mogen niet accepteren dat iemand de grenzen in Europa met geweld kan veranderen.”

Poetin wil ons allemaal dood hebben, en wij willen leven. Het is zwart-wit

Waar valt met Poetin wél over te onderhandelen?

„Ik heb vijf jaar ervaring in het onderhandelen met Poetin.”

Daarom vraag ik het u.

„Er valt te praten over drie punten: een staakt-het-vuren, vrijlating van alle krijgsgevangenen en de terugtrekking van alle Russische troepen van het Oekraïense grondgebied.”

Ook van de Krim?

„Van het héle Oekraïense grondgebied.”

Dus niet tot de posities waar de Russen stonden voor de invasie, zoals Zelensky suggereerde.

„Nee. Ik begrijp uw vraag, maar het is bijna onmogelijk om een compromis te sluiten. Poetin wil ons allemaal dood hebben, en wij willen leven. Het is zwart-wit. Poetin wil onze duizendjarige natie vernietigen. Daar valt geen compromis te sluiten. Wat te doen? Ik heb een voorstel: we moeten Europa depoetiniseren.”

Wat houdt dat in?

„We moeten Poetin elimineren. Niet Poetin zelf natuurlijk, maar wel zijn invloed in Europa: in de financiële sfeer, in de politiek en in de maatschappij. Voor altijd.”

Waar doet die invloed zich het meest gelden? Bij de Hongaarse premier Viktor Orban wellicht?

„Ik heb het over fake news, over het omkopen van politici, over het financieren van maatschappelijke organisaties door Poetin. Het misbruiken van democratische instrumenten om een hybride oorlog te voeren. Ik herinner me nog de informatieaanval op Nederland.”

U bedoelt het referendum waarin Nederland in 2016 stemde tegen het Associatieverdrag met Oekraïne.

„Exact. Ik weet nog dat ik een gesprek had met zijne majesteit de Koning. Ik zei: wat is dit? Dit is gevaarlijk voor de democratie. De koning zei: maakt u zich geen zorgen, dit is slechts een raadplegend referendum. En wat is er gebeurd? Het heeft mij vele grijze haren gekost om het Associatieverdrag geratificeerd te krijgen. Dat is democratie, zeiden jullie politici. Maar kom op zeg: minder dan 10 procent van het electoraat heeft zijn stem uitgebracht [in werkelijkheid was de opkomst 32,2 procent, red.] Dit was geen referendum, dit is een voorbeeld van hoe Poetin de publieke opinie kan beïnvloeden.”

Welke politieke partijen in Nederland lopen volgens u in de pas met Rusland?

„Ik ken de Nederlandse politiek niet goed genoeg. Maar ik begrijp wel dat Nederland Poetin graag wil uitnodigen: voor een open en eerlijk proces voor het Internationaal Strafhof. Nederland heeft een belangrijke rol in de depoetinisering van Europa.”

Gaat Oekraïne de oorlog winnen?

„Zonder enige twijfel. De vraag is alleen: wanneer. Weet u wat wij daarvoor nodig hebben? Drie dingen: wapens, wapens en wapens.”

Geen geld?

„Oekraïne kan op korte termijn overleven zonder geld. Wij vechten voor de veiligheid van Europa en van de wereld. Dat kunnen we niet doen met alleen helmen en scherfvesten. We hebben zware wapens nodig. We hebben het over 500 tanks, 1.000 artilleriesystemen, 100 gevechtsvliegtuigen, 300 luchtafweersystemen en 200 raketten tegen schepen. Noteert u die aantallen heel precies: dit is genoeg om de wereld te redden. En dit is peanuts voor het Westen.”

Wij vechten voor de veiligheid van Europa en van de wereld. Daarvoor hebben we zware wapens nodig

In het Westen heerst de vrees dat levering van steeds zwaardere wapens kan escaleren tot een confrontatie tussen de NAVO en Rusland.

„Op basis van mijn eigen ervaring heb ik twee aanbevelingen voor u. Een: niet bang zijn. Poetin gaat net zo lang door tot je hem stopt, want hij begrijpt alleen brute kracht. Twee: vertrouw hem nooit. Ik weet niet hoe vaak Poetin mij beloofd heeft troepen terug te trekken, om gijzelaars vrij te laten. Hij houdt zich nooit aan zijn woord.”

Is de Poetin van nu een andere man dan degene met wie u heeft onderhandeld?

„Nee, hij is dezelfde. Hij is anders dan de man die ik sprak in 2004, 2005. Toen was hij nog gewoon de president van de Russische Federatie. In 2014 waande hij zich al de keizer van Rusland. Inmiddels denkt hij misschien dat hij God is. Volgens mij is hij geestesziek, en dat is gevaarlijk. Het lot van de wereld hangt af van een instabiele man met kernraketten.”

Lopen we niet het risico dat hij op de knop drukt als hij zich bedreigd voelt?

„Ja, dat risico is er. Maar geloof me, toen Poetin het vuur liet openen op de centrale in Tsjernobyl zijn we ook op een haar na ontsnapt aan een nucleaire ramp. Ik was daar de dag nadat de centrale was bevrijd: er is daar brand geweest vlak naast de opslagplaats voor kernafval. De Russen hebben ook met artillerie geschoten op de kerncentrale van Zaporizja, die is tien keer groter dan Tsjernobyl. De blokkade van onze zeehavens kan volgens de VN zorgen voor voedseltekorten bij 20 procent van de wereldbevolking. De Derde Wereldoorlog is al aan de gang.”

Moet de NAVO interveniëren in de Zwarte Zee, of is dat te gevaarlijk?

„Ik heb een plan om de blokkade te breken. Het Westen moet Harpoon-raketten leveren zodat we kunnen doen wat we met de kruiser Moskva hebben gedaan. Schepen van de NAVO kunnen commerciële schepen escorteren. Als Rusland dan niet stopt, treedt fase drie in: we brengen alle Russische export tot stilstand door hun schepen op te brengen.”

Dat klinkt als de Cubacrisis van 1962.

„Het klinkt als de Ruslandcrisis van 2022. Sancties van de EU moeten extraterritoriaal zijn, anders zijn ze minder efficiënt. Het gaat er niet alleen om dat Europa geen olie koopt, we moeten er ook voor zorgen dat Rusland de olie niet elders op de wereld kan verkopen.

Moeten we soms Russische olietankers gaan enteren?

„Nee, dat hoeft niet. Je kunt ook het verzekeren van dergelijke vracht verbieden. Gelooft u mij: daarmee loopt Poetins overheidsbudget terug met 60 à 70 procent. Genoeg voor Poetin om de pensioenen in Rusland te betalen, maar te weinig om raketten te kopen voor het doden van Oekraïners.”