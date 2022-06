Oranje speelt het Belgische elftal zoek in Brussel

Alles staat in het teken van de WK-voorbereiding, zei Louis van Gaal over de interlandperiode die net is begonnen. De eerste test tegen favoriet België heeft duidelijk gemaakt dat zijn team op de goede weg is. In een uitverkocht Koning Boudewijnstadion in Brussel overklaste Oranje de tegenstander: 1-4.

Waanzin was het, vonden spelers en trainers, dat de voetbalkalender zo is volgepropt dat ze na een lang en vermoeiend seizoen nog vier interlands moeten spelen. Maar van vermoeidheid of angst voor blessures was niets te merken vrijdagavond in Brussel, niet bij Oranje in elk geval. Het Nederlands elftal speelde energiek en geïnspireerd tegen de Belgen, die afgezien van de eerste 10 minuten nooit echt grip kregen op de wedstrijd.

Na ruim een kwartier kreeg Oranje zijn eerste grote kans. Berghuis kon alleen af op keeper Mignolet, die zijn schot net genoeg van richting kon veranderen. Vanaf dat moment domineerde het Nederlands Elftal en kreeg het handenvol kansen. België, met slimme maar trage verdedigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld achterin, had grote moeite met de bewegelijkheid en positiewisselingen van Oranje-aanvallers Bergwijn, Depay, Berghuis en Klaassen. En de onvermoeibare Denzell Dumfries natuurlijk, die maar weer eens aantoonde dat het klassieke onderscheid tussen aanvallers en verdedigers achterhaald is.

Bewegelijkheid is weinig waard zonder aangever. Vrijwel iedere Nederlandse aanval begon bij Frenkie de Jong, voor wie spelen in Oranje een verademing lijkt na een moeizaam seizoen bij FC Barcelona. Zo ook het eerste doelpunt, vlak voor rust. De Jong krijgt de bal iets over de middenlijn, overziet het veld, beweegt zich vrij en speelt Bergwijn aan tussen de linies. Die draait en schiet hard en droog in de verre hoek.

Nieuwe speelwijze

De wedstrijd tegen België vond plaats in het kader van de Nations League, een veredeld oefenformat waar Oranje goeie herinneringen aan heeft. De eerste editie in 2019, waarin Nederland de finale haalde, zou de basis vormen van een bescheiden wederopstanding na jaren van slecht voetbal en verprutste kwalificatietoernooien. Bondscoach toen: Ronald Koeman, de man die na ‘Qatar’ de regie weer overneemt van Van Gaal.

Maar goeie herinneringen of niet, met het WK in aantocht was resultaat secundair tegen de Belgen, net als tijdens de volgende poulewedstrijden tegen Polen en Wales (2x). De bondscoach wil zijn spelers vertrouwd maken met een ander systeem dan het vertrouwde 1-4-3-3, met drie centrale verdedigers en met opkomende spelers aan de flanken. Van Gaal spreekt van 1-3-4-3, anderen hebben het over 1-5-3-2, een variant van de – aanvankelijk veel bekritiseerde – speelwijze waarmee hij Oranje in 2014 naar de halve finale van het WK in Brazilië leidde.

Memphis Depay scoorde twee keer tegen België. Foto John Thys / AFP

Hoe je het systeem ook noemt, alles komt aan op de uitvoering. Of preciezer: op hoe je de tegenstander onder druk zet en hoe het team staat opgesteld bij balverlies. Lopen spelers uit de pas, dan ontstaan nauwelijks verdedigbare ruimtes en wordt Oranje bijzonder kwetsbaar, bleek in de eerste helft van de laatste interland, thuis tegen Duitsland (1-1). Eerste gebod: de linies moeten dichtbij elkaar blijven, bij aanval én verdediging.

„We hebben de hele week gehamerd op de 10-meterregel zodat we meer en sneller druk op de bal kunnen krijgen”, zei aanvoerder Virgil van Dijk – ‘generaal van het druk zetten’ in de woorden van Van Gaal – voorafgaand aan de wedstrijd. Volgens de bondscoach ging dat op de training „vrij aardig”.

Die lijn trok Oranje vrijdagavond door tegen een tegenstander waar Louis van Gaal vooraf nog hoog van had opgegeven. En terecht. België staat tweede op de FIFA-ranking, de wereldranglijst van voetballanden. Dat is 8 plaatsen hoger dan Nederland. Maar het is ook een voorzichtig signaal van verval na jaren op de eerste plaats. De gouden generatie van de Rode Duivels met sterren als Kevin de Bruyne (30), Eden Hazard (31) en Romelu Lukaku (29) – alle drie aan de aftrap vrijdagavond – begint op leeftijd te raken. Het WK in Qatar is hoogstwaarschijnlijk de laatste kans op de grootste prijs in het mondiale voetbal. Als die niet al verkeken is, moet bondscoach Roberto Martínez denken na het debacle tegen Oranje.

Zodra het Nederlands Elftal de Belgen opjaagde of het tempo versnelde, oogde het elftal van Martínez onbeholpen. Zo gaf centrale verdediger Dedryck Boyata vlak na rust onder druk een hopeloze bal, waarna Berghuis met één slimme pass Depay voor de keeper kon zetten. 0-2. Vervolgens ging België meer risico nemen, om door twee counters van Oranje genadeloos afgestraft te worden. Doelpuntenmakers: Dumfries en opnieuw Depay. Pas in het laatste kwartier kreeg Blegië de overhand, met een eretreffer in blessuretijd als gevolg.

Veel wijzigingen

In vergelijking met de wedstrijd tegen Duitsland had Van Gaal zijn team op vijf plekken gewijzigd. Jasper Cillissen speelde in plaats van Mark Flekken, verder waren vooral Jurriën Timber en Davy Klaassen verrassende namen in de basiself. Dat zegt niets over eventuele voorkeuren van de bondscoach, maakte hij vooraf duidelijk. Rouleren is noodzakelijk om overbelasting na een lang en zwaar seizoen te voorkomen.

Toch zal hij tevreden zijn over de nieuwelingen in de ploeg, vooral verdedigers Jurriën Timber en Nathan Aké. ‘Imagineren’ moeten spelers van Van Gaal voorafgaand aan iedere wedstrijd. Voor Aké betekende dit dat hij zich een topspits moest voorstellen van 1,91 meter en meer dan 100 kilo. Hij is er niet van in paniek geraakt, bleek in het eerste kwart van de wedstrijd, waarin Aké meerdere felle duels uitvocht met Romelu Lukaku – en won. Ook tegen Leandro Trossard, de vervanger van Lukaku, die geblesseerd het veld van het veld moest, bleef hij overeind.

Veel tijd om van de overwinning te genieten is er niet. Zaterdag staat alweer de eerste training op het programma, woensdag wacht Wales. Aanvoerder Virgil van Dijk is er dan niet bij. Hij mag na een zwaar seizoen op vakantie van Van Gaal.