Ophef op de socials: krijgen gasten in Zweden geen eten?

De Zweedse gewoonte om in sommige gevallen gasten geen eten te geven, lag het internet zwaar op de maag de afgelopen dagen. Op het forum Reddit werd de vraag gesteld wat het raarste ding was dat je bij iemand anders thuis hebt moeten doen vanwege hun geloof of cultuur. Gebruiker Wowimatard kwam met de anekdote die het debat deed ontvlammen: tijdens het spelen bij zijn Zweedse vriend thuis, moest hij op zijn kamer wachten terwijl de familie hun avondmaal opat.

Dat bericht verspreidde zich als een lopend vuurtje over sociale media, onder de hashtag #SwedenGate. Meerdere mensen kwamen naar voren met dergelijke verhalen. Van het niet mogen zitten aan de ontbijttafel tot het in de gang moeten wachten terwijl het gezin luncht.

Het Instagram-account Loveofgeography deelde vervolgens een kaart waarop te zien is waar in Europa je de meeste kans hebt om als gast een maaltijd opgediend te krijgen. Dikke vette pech als je over de vloer komt bij Scandinavische gezinnen. Daar word je verondersteld te wachten tot het gezin klaar is met de köttbullar – de Zweedse gehaktballetjes die je ook in IKEA kunt eten. Kom je bij Mediterrane mensen over de vloer, dan is het goed als je je trek meeneemt. Hoe socio-cultureel accuraat de kaart is, valt niet te zeggen. Maar als vrouw uit een Turks gezin kan ik met zekerheid zeggen dat er geen ontsnappen is aan de linzensoep van een Turkse moeder, die met een beleefd doch dwingend gebaar onder je neus wordt geschoven.

Het waren de Vikingen

Terwijl mensen buiten Zweden riepen dat het niet door de beugel kan om je gasten geen plek aan tafel te bieden, probeerden pseudo-sociologen en -historici de boel te sussen met vergezochte verklaringen. Een zelfbenoemde amateurhistoricus- en socioloog op Twitter schrijft het allemaal toe aan de Vikingen: „In de Noorse cultuur was gastvrijheid (het verstrekken van eten, drinken, onderdak) een plicht van individuen met een hogere status jegens mensen met een lagere status. Maar het ontvangen van gastvrijheid creëerde een verplichting of schuld van de kant van de ontvanger.” En als die schuld niet kon worden terugbetaald, zou dit leiden tot schaamte of zelf gewelddadige vergelding van de gever. Naarmate de tijd vorderde, ontwikkelden de Scandinaviërs een cultuur waarin prioriteit werd gegeven aan zelfvoorziening om dergelijke conflicten te vermijden.

Maar hoe zit het nou écht volgens de Zweden zelf? Zweedse popzangeres Zara Larsson nam deel aan het debat door deze praktijk „het hoogtepunt van Zweedse cultuur” te noemen in een ironische tweet. Het is niet dat het volk je in de buik wil straffen. En het komt minder vaak voor dan dat het stereotyperende internet doet denken. Met de familie aan tafel zitten is een belangrijk onderdeel van de Zweedse cultuur. Redditer Wowimatard kreeg waarschijnlijk geen eten omdat het gezin de eventuele dinerplannen die zijn ouders voor hem hadden niet wilde verstoren. Zweedse mensen koken nauwkeurige porties voor de mensen waar ze op rekenen. Gasten zijn altijd welkom, maar dan moeten ze liever van tevoren laten weten dat ze blijven eten. Achteraf gezien vrij logisch dus.

Als we iets van deze internetophef hebben geleerd, is het wel dat het hongerige maag van het internet geen rede kent.