Opeens is Celebration een front in de Amerikaanse cultuurstrijd

Het geklater van de fontein wordt overstemd door het geraas van een bladblazer en een grasmaaier die de borders komt scheren. Maar als dat wegebt, keert de rust van alledag terug in Celebration, een wijk in Orlando, Florida. Dan trillen de magnolia’s met hun komkommergeur en kun je bijna de zucht horen waarmee een ondersteboven tegen de boomstam gekleefde hagedis zijn oranje keelzak volblaast. Om twaalf uur beiert het carillon zachtjes Rock of Ages.

Joseph Jones en Brittany Caban lopen over het pleintje van Savannah Park, met hun zoontje Josiah in de kinderwagen. Hij is vrachtwagenchauffeur, zij verkoopt verzekeringen. Twee jaar geleden verhuisden ze van New Jersey naar Celebration. Soms kijken ze om zich heen en wanen zich in The Truman Show, de film waarin de Amerikaanse middenklasse-droom werd afgeschilderd (en bespot) als een eeuwigdurende loop, bedacht door een tv-maker.

Joseph Jones, zijn vrouw Brittany Caban en hun zoontje Josiah, inwoners van Celebration. Foto Phelan M. Ebenhack

Voorbij het park en de golfbaan, achter een klaverblad van snelweg 4 ligt Disney World, met z’n pompende Space Mountain, de Pirates of the Caribbean en de jongste achtbaan, de Guardians of the Galaxy. Hier in Celebration knort af en toe een Neighborhood Electric Vehicle langs, een kruising tussen een elektrische auto en een golfkarretje, maximumsnelheid veertig kilometer per uur. Naast de kentekenplaat prijkt het stadswapen: het silhouet van een meisje met een paardenstaart op een fiets, nagelopen door een opspringend hondje voor een houten hek.

Dit hele vredige wereldje werd anderhalve maand geleden ineens opgeschrikt door de bulldozer van de cultuurstrijd waar de Amerikaanse politiek garen bij denkt te spinnen. Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida, besloot een ruzie met Disney te beslechten door het zogeheten Reedy Creek Improvement District, de lokale overheid waar Celebration onder valt, domweg op te heffen. Het bedrijf had het namelijk gewaagd de stem te verheffen tegen een controversiële onderwijswet van de Republikeinen.

Omstreden onderwijswet

Zelfs de naam van de ‘Rechten van Ouders in het Onderwijs-wet’ is onderwerp van debat. Tegenstanders spreken van de ‘Don’t say gay bill’. De Republikeinen noemen het een wet tegen grooming, naar de trucs van pedofielen om kinderen te lokken. Het toont dat de wet vooral symbolische betekenis heeft.

In die zogenoemde ‘Rechten van Ouders in het Onderwijs’-wet wordt het scholen in feite (de tekst is op dit cruciale punt vaag en ruim gesteld) verboden met leerlingen te spreken over kwesties als seksuele geaardheid en genderidentiteit. Daarom noemen tegenstanders de wet de ‘Don’t say gay bill’. Ouders worden in de wet aangemoedigd om de school aan te geven als die dat toch doet.

Onder druk van actievoerders verklaarde Disney dat de wet nooit aangenomen had mogen worden. „Ons doel is deze wet terug te draaien in de volksvertegenwoordiging of aan te vechten voor de rechtbank”, schreef Disney in een verklaring. „Wij zullen beslist niet buigen voor woke zakenlui uit Californië”, reageerde DeSantis en hij tekende een decreet waarbij de speciale voorrechten van het Reedy Creek District vanaf juni 2023 worden opgeheven.

Achtbanen en bungeejumptorens

Voordat Walt Disney Orlando uitkoos als locatie voor zijn tweede Magische Koninkrijk – het oudste ligt in Anaheim, Californië – was het een slaperig stadje op een gunstig kruispunt van wegen. Vanaf het moment dat het attractiepark in 1971 de poorten opende, is de bevolking van Orlando bijna vertienvoudigd. Gemiddeld kwamen er elke week zo’n duizend nieuwe bewoners bij. In de afgelopen vijftig jaar werd Orlando een pretstad, met behalve Disney World ook Universal Studio’s en SeaWorld als magneten, en daaromheen allemaal kleinere kermissen en amusementsparken.

Op vrijdag stromen de hotels vol met witte vlezige jongens en meisjes die een lang weekend pret komen maken

De skyline wordt niet gedomineerd door wolkenkrabbers, maar door reuzenraden, achtbanen en bungeejumptorens. Op vrijdag stromen de hotels vol met witte vlezige jongens en meisjes die een lang weekend pret komen maken. Ze gaan naar Harry Potterland bij de Universal Studios, laten zichzelf in de lucht schieten in een van de vele katapulten of gaan in een zweefmolen rondjes draaien tot een meter of honderd boven de stad. Als ze hoogtevrees hebben, kunnen ze altijd nog met automatische wapens gaan schieten bij Machine Gun America. Het jaar voor de coronapandemie kwamen ruim 75 miljoen bezoekers naar Orlando, die gemiddeld 1.000 dollar per persoon uitgaven: 75 miljard voor de regio.

De vraag was dus: riskeert gouverneur DeSantis met zijn aanval op Disney niet een economische terugslag? En als dat inderdaad een risico is, waarom neemt hij dat dan? Is de potentiële politieke winst zo groot?

Opgestroopte mouwen

In het kantoorgebouwtje waar het bestuur van het Reedy Creek Improvement District vergadert is het ongekend druk. De receptionist wil van iedere bezoeker een identiteitsbewijs en van alle verslaggevers en fotografen de perskaart zien. De goedgekeurden krijgen een sticker voor op het overhemd of T-shirt en mogen doorlopen naar een zaaltje dat stampvol zit. Michele Dicus van Personeelszaken zegt dat er anders hooguit een verslaggever van de lokale Orlando Sentinel komt.

Aan de vergadertafel is intussen een niet zo heel jong gezelschap aangeschoven. Dit is het gekozen bestuur van het district – hoewel ‘gekozen’ democratischer klinkt dan het is. In Celebration en omgeving mogen alleen grondeigenaren stemmen en alle grond is van Disney. Zij geven af en toe een stuk grond aan mensen die beloven de belangen van Disney te dienen. Doen zij dat niet, dan mag het bedrijf de grond weer afnemen, waarmee ook hun stemrecht vervalt.

Het Reedy Creek Improvement District is enkel en alleen ingesteld om de exploitatie en ontwikkeling van Disney World te vergemakkelijken. Ze hoeven met geen ander belang rekening te houden dan de winstgevendheid van hun park. „Ze kunnen een kerncentrale op hun grondgebied neerzetten en niemand die er iets aan kan doen”, zei gouverneur DeSantis om zijn maatregel kracht bij te zetten. Al zou dat overdreven zijn, het bestuur is wel degelijk verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van infrastructuur, voor de brandweer en tal van andere publieke taken.

De administrateur van het district leest een nietszeggende verklaring voor. „Ik heb het team gevraagd om voorlopig door te gaan met hun werk, even professioneel als we dat altijd doen, totdat we meer weten over wat de maatregel van de gouverneur precies betekent.” Na afloop van de vergadering worden alle bestuursleden door een bewaker gechaperonneerd naar de met hun naam aangeduide parkeerplaats en maken ze dat ze wegkomen. De enige die zich bij zijn auto tot een kort interview laat verleiden is Don Greer, vijftig jaar lid van het bestuur, even lang als Disney World bestaat. In zijn matbruine pak sust hij dat het zo’n vaart niet zal lopen maar dan zegt hij wat iedereen binnen al dacht: dat het bestuur feitelijk „geen idee heeft wat er gaat gebeuren”.

Huis in Celebration. Foto Phelan M. Ebenhack

Op hetzelfde parkeerterrein spreekt John Shirey, brandweerman en vakbondsvoorzitter, zijn zorgen uit over die onwetendheid. Met zijn opgeschoren koppie en biceps waar hij de mouwen van zijn overhemd alleen overheen heeft gerold om te laten zien dat het eigenlijk niet gaat, eist hij duidelijkheid over de arbeidszekerheid van de tweehonderd leden van zijn bond: brandweerlieden, maar ook ambulancepersoneel. De arbeidsvoorwaarden in het district zijn royaler dan in veel andere Amerikaanse plaatsen. Bovendien is het attractiepark niet alleen aantrekkelijk voor kinderen, maar ook voor de nooddiensten van Shirey en de zijnen. „Als mensen vast komen te zitten in de Guardians of the Galaxy, dan moeten wij helemaal naar boven klimmen en hen via een touw in veiligheid brengen.” Dat is gaaf, wil hij best toegeven. Disney World is goed voor 98 procent van de alarmtelefoontjes die bij de brandweer binnenkomen, van hartaanvallen en valpartijen tot vastgelopen attracties.

Later, boven een steak salad in de Celebration Town Tavern, zegt Shirey dat hij zijn pijlen niet alleen op het districtsbestuur heeft gericht omdat dat zijn werkgever is, maar ook omdat hij weinig op DeSantis heeft aan te merken. „Hij is een geweldige bondgenoot geweest van brandweer- en spoedeisende-hulppersoneel. Hij heeft wetgeving getekend waarmee wij ook komen te vallen onder de speciale verzekering voor brandweerlieden tegen kanker – waar wij bovengemiddeld vaak door worden getroffen. Hij heeft zich sterk gemaakt voor PTSS-behandeling voor brandweerlieden. Ik heb nog nooit zo’n brandweervriendelijke gouverneur van Florida meegemaakt.”

Over het conflict met Disney houdt Shirey zich wat meer op de vlakte. Florida is geen Californië, zegt hij. In Californië is geen progressief idee te wild, in Florida zijn de bewoners overwegend conservatief. Dit is hij wel met DeSantis eens, zegt hij: „Volwassen mensen die van geslacht willen veranderen, prima. Maar als het om kinderen gaat, ligt dat anders.”

Shirey laat zien hoe effectief de Republikeinse strategie is. De wet in Florida belemmert leerkrachten om vrij met leerlingen te spreken, maar wat bij kiezers blijft hangen is dat er iets met seks en kinderen wordt verboden.

„Zo zijn we de werkende klasse kwijtgeraakt”, zegt Anne Gunderson. In een paviljoen aan het meertje van Celebration – even kunstmatig als de zee in de Truman Show – verzamelt zich de lokale afdeling van de Democratische Partij. Voorzitter Anne Gunderson en haar man Paul, beiden jeugdige, slanke zeventig-plussers, zetten zelfgebakken koekjes en limonade klaar. Straks zal zij, in haar T-shirt met ‘Ik kan u helpen zich te registreren als kiezer’, met zelfspot en enthousiasme een levendige avondvergadering van zo’n vijftig leden leiden. Doel: nieuwe kiezers registreren en mensen enthousiast maken voor Democratische ideeën.

Hoeders van de kinderziel

Na afloop vertelt ze dat ze zich zorgen maakt over het gemak waarmee de Republikeinen het debat domineren (de Republikeinen zeggen vaak het tegenovergestelde). Zonder dat Republikeinen ook maar één serieuze oplossing voor praktische problemen formuleren, hebben ze zich opgeworpen als hoeders van de kinderziel. „Ze zeggen: wij zijn voor goede zorg voor kinderen. Niemand kan daar tegen zijn. Zo lang ze zich geen zorgen maken over vuurwapengeweld op scholen, maar wel over kinderen die worden opgevoed door twee ouders van hetzelfde geslacht of over boeken die gaan over seksualiteit, stelt die zorg niets voor. Maar het is hen gelukt zich het thema toe te eigenen.”

Anne Gunderson, voorzitter van de Democratische Partij in Celebration. Foto Phelan M. Ebenhack

Wat stelt de Democratische Partij er dan tegenover? „Wij hebben zoveel ideeën dat we van het ene naar het andere fladderen”, zegt Gunderson. „Wij zijn van die vlinderachtige mensen. We blijven niet bij één idee dat de mensen echt pakt, we hebben steeds iets nieuws.” Ze vindt dat de Democratische politici van nu zich verliezen in haarkloverijen over genderidentiteit. „Elke keer worden er weer nieuwe woorden gemunt, elke keer moeten we eerst helemaal onderling bediscussiëren wie er precies volledig gelijk heeft en de pers blijft het maar uitmelken. Intussen vergeten we dat we moeten winnen van de Republikeinen, terwijl die er messcherp op geconcentreerd zijn.”

Zo lijkt gouverneur DeSantis, alom beschouwd als een serieuze Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024, een geweldige slag te hebben geslagen. Hij heeft het vage onderwerp kinderen en seks naar zich toegetrokken, hij heeft de Democraten in het nauw gebracht. Zijn kiezers vinden het geweldig dat hij een groot bedrijf als Disney durft aan te vallen en zijn tegenstanders zijn zelf ook niet enthousiast over de economische reus en zijn privileges. En zelfs de bewoners van Celebration halen de schouders op over de aanval op ‘hun’ bestuur. „Het is vast vooral campagneretoriek”, zegt Brittany Caban, verwijzend naar de midterm-verkiezingen van november waarbij DeSantis herkozen hoopt te worden. „Ik denk dat ze het daarna met een heleboel advocaten gaan uitonderhandelen en dat Disney hier dan nog steeds de baas is.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven