‘Toen Europa zag wat Rusland deed, was iedereen verontwaardigd”, aldus Volodymyr Zelensky in zijn toespraak tot het Nederlandse parlement, op 31 maart. „Maar de aandacht verslapt weer. [...] Dit mag niet nog eens 36 dagen duren.”

Het duurde nog eens 36 dagen. En het gaat nog heel veel langer duren.

De stand van zaken: het westerse front tegen de Russische agressie vertoont flinke scheuren. De Angelsaksen en een aantal Oost-Europese landen staan recht tegenover Duitsland en Frankrijk. Moet Poetin volledig verslagen worden (en dus vernederd)? Of wordt er gekozen voor Realpolitik en wordt Poetin opnieuw een deel van Oekraïne gegund om zijn machtshonger te stillen? Een gemeenschappelijk doel ontbreekt.

Bas Heijne is essayist en redacteur van NRC.

Ook het implementeren van economische sancties tegen de agressor verloopt via een hobbelig parcours. Deze week waarschuwde de Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck, voor groeiende verdeeldheid. Zijn woorden echoden die van Zelensky. „Na de aanval van Rusland op Oekraïne zagen we waartoe Europa in staat is wanneer het zich verenigt. […] Laten we hopen dat we die lijn vasthouden. Maar de eenheid begint steeds verder af te brokkelen.”

Verschil van mening over de te volgen strategie, en voorlopig nog genoeg olie- en gasinkomsten voor Poetin om zijn nietsontziende vernietigingsoorlog voort te zetten. Maar waar Zelensky zich twee maanden geleden vooral bezorgd over toonde, was het onvermijdelijk wegebben van de golf van medeleven na de invasie van zijn land. Hij vreesde toen al dat de massale betrokkenheid van de eerste weken zou omslaan in gewenning en onverschilligheid.

En precies zoals Zelensky voorspelde, ging het in Nederland snel weer over andere dingen, over Johan Derksen, over de smsjes van Mark Rutte, over juice channels en over de verkeerde toon die Zelensky zelf aansloeg tegen onze Mariëlle Tweebeeke.

Op de Russische staatstelevisie gaat het intussen over de noodzaak Oekraïne geheel van de kaart te vegen en daarna de hele NAVO te ‘demilitariseren’. Avond aan avond spreken fascistische speknekken opgewonden over hoe lang kruisraketten erover doen om Londen en New York te bereiken. Afgelopen week werd er uitgebreid gespeculeerd over hoeveel Oekraïners er gedood moeten worden om Rusland te laten zegevieren. Een van de panelleden stelde twee miljoen voor.

In Nederland gaat het over rijen vakantiegangers op Schiphol.

Onze wereld verandert

Ik wil niet flauw doen. Ik weet ook wel: de dorpspomp staat altijd in schril contrast met het wereldtoneel. Wat nabij is roept nu eenmaal meer gevoel op dan wat veraf is. Maar we zijn verwikkeld in het grootste geopolitieke conflict van na de Tweede Wereldoorlog, een conflict waarvan de uitkomst totaal onzeker is, maar dat de wereld de komende jaren radicaal zal veranderen. Ook de onze.

Dringt dat echt door?

Nee, ten eerste door precies waar Zelensky bang voor is. Ik zie het ook bij mijzelf. De eerste nachten na de invasie waren slapeloos; eindeloos scrollen langs de berichten van moedige journalisten ter plekke, euforisch bij de onverwachte veerkracht van de Oekraïniers, innerlijk juichen bij weer een Russische tank die door een Oekraïense boer op zijn tractor werd weggesleept.

Steeds weer lazen we dat Oekraïne de informatie-oorlog glansrijk aan het winnen was. Al die persoonlijke getuigenissen, de beelden van soldaten die poezen en honden uit stukgeschoten huizen redden, de stokoude vrouwen die moesten vluchten van de plek waar ze hun hele leven hadden gewoond, de lijken van burgers met vastgebonden handen in de straten van Boetsja, de onvermoeibare Zelensky die overal tegelijk is – de emoties die dat losmaakten waren overweldigend. En vaak onverdraaglijk.

Hoe lang houdt een mens dat vol?

Een golf van empathie

Een paar jaar geleden woonde ik een avond bij over het toen even populaire fenomeen van virtual reality-journalistiek. Met een vr-bril op was ik voor mijn gevoel ter plekke bij bijvoorbeeld de aankomst van een groep ontredderde bootvluchtelingen. Het was indrukwekkend, ik was er gewoon bij. Onderzoek had uitgewezen dat die nabijheid een golf van empathie losmaakte. Na het zien van een vr-reportage waren toeschouwers meteen bereid om te helpen en te doneren. Alleen: na een paar weken was die drive ook weer verdwenen. Een eindeloze stroom beelden maakt murw, juist omdat het vooral beeld is.

Te veel Zelensky, en niemand lijkt dat beter te beseffen dan de man zelf, maakt Zelensky-moe. Ook duikt bij breed gedeelde emoties onvermijdelijk de Hollandse opinie-snob op, die zich wil onderscheiden van de massa: ik heb al tijdens heel wat etentjes moeten horen dat Zelensky heus geen lieverdje is.

Empathie blijkt een onzeker fundament voor blijvende betrokkenheid.

Maar het gaat niet alleen om onze betrokkenheid bij het lot van Oekraïne. Het gaat er ook om de realiteit van de oorlog in onze levens neer te laten dalen. Dat is een lastige taak, omdat we nu eenmaal van nature geneigd zijn te hopen dat het wel mee zal vallen. Eerst dreigde een totale vernietigingsoorlog met kernwapens, nu beweert de geboren leugenaar Sergej Lavrov dat het Rusland alleen om de Donbas te doen is. Het valt mee!

Om het besef in de Nederlandse samenleving te laten doordringen dat het in veel opzichten niet zal meevallen, dat Poetins oorlog ook onze oorlog is, heb je politieke leiders nodig. Die hebben we niet. Nadat afgelopen maandag bekend werd dat het Russische staatsbedrijf Gazprom de levering van Russisch gas naar Nederland stopzet, haastte minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) te verklaren dat we er vooralsnog niks van zouden merken.

Dat zal even zo zijn, maar op een iets langere termijn zal de oorlog ook in onze maatschappij ingrijpen. Dan volstaat een geruststellende toon niet langer, dan heb je leiderschap nodig. Nu de emotie over het lot van Oekraïne dreigt te verflauwen, en we al na drie maanden oorlog oorlogsmoe dreigen te worden, komt het er juist op aan. Draagvlak schep je niet door te sussen.