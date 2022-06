Ondanks felle bewonersprotesten toch een radar in Herwijnen

Er komt alsnog een militaire radar in het Gelderse dorp Herwijnen. Daar is vrijdag toe besloten in de ministerraad, meldt het ministerie van Defensie in een persbericht. Ondanks voortdurende protesten van bewoners en scepsis in de Tweede Kamer — die het ministerie van Defensie liet zoeken naar een alternatieve locatie — kan het radarstation er binnen vier jaar staan.

De radar in Herwijnen gaat die in Nieuw-Milligen (gemeente Apeldoorn) vervangen. Die is ruim veertig jaar oud en over de houdbaarheidsdatum heen. Volgens Defensie is er vooral in het zuiden van het land onvoldoende „radardekking”. De andere staat in het noorden, in het Friese Wier. Verder uitstel is volgens het ministerie wegens het „huidige dreigingsbeeld” onacceptabel.

Nadat de Tweede Kamer vorig jaar aandrong op een andere plek voor de radar, leek Defensie die te hebben gevonden. Ruim een half jaar geleden zei toenmalig minister van Defensie Henk Kamp (VVD) meerdere „potentieel geschikte” locaties voor de installatie te hebben gevonden. Omdat de bouw in Herwijnen snel kan beginnen, heeft de ministerraad nu toch voor het dorp gekozen.

Straling

Militaire radars helpen bij de verdediging van het luchtruim en kunnen ook ondersteuning bieden aan de politie. De ronddraaiende installaties kunnen op honderden kilometers vliegende objecten waarnemen — ook buiten de dampkring. Door specifiek te richten, kan de radar zelfs tweeduizend kilometer ver kijken, van Nederland tot Portugal. Dat de nieuwe radar nodig is, wordt door inwoners van Herwijnen niet ontkend. Maar: niet in hun dorp. De belangrijkste reden tot zorg is de straling die de radar uitzendt. In het dorp in de West-Betuwe staan ook al scheepvaartradars en een radar van het KNMI. Alles bij elkaar kan dat te veel worden, vrezen tegenstanders.

Wat de zorgen van tegenstanders voedt, is het relatief hoge aantal gevallen van de progressieve spierziekte ALS in het dorp. Daar zijn zeker zeven gevallen van de ziekte bekend: een stuk meer dan op basis van de statistiek is te verwachten. Onderzoeksinstituut TNO concludeerde eerder dat de straling in het gebied binnen de grenswaarden blijft, en sloot een verband met ALS eveneens uit.