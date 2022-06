Voor de tweede keer stond de term afgelopen dinsdag in de kop van een redactioneel artikel in NRC: institutioneel racisme. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) wilde er twee maanden geleden nog niets van weten, maar schreef nu aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst bij het samenstellen van ‘zwarte lijsten’ met potentiële fraudeurs inderdaad structurele racistische vooroordelen had laten meetellen. Het hoge woord was eruit.

Kabinet erkent institutioneel racisme bij de Belastingdienst, zette de krant die dag boven een artikel dat het belang van deze stap woog. Het selecteren op basis van een niet-Nederlandse nationaliteit of zelfs uiterlijk was geen uitwas van een paar losgeslagen ambtenaren geweest, maar zat ingebakken in de mechanismen van de dienst. Zie dat er maar eens uit te krijgen, zeker als dit – zoals de staatssecretaris schrijft – voortkomt uit „onbewuste vooroordelen of onwetendheid”.

Van Rij kwam met dit inzicht van ver. In maart hield hij het er nog bij dat de praktijken „discriminatoir” waren. Het woord ‘racisme’ was volgens hem alleen van toepassing als een bevolkingsgroep „stelselmatig en bewust” werd achtergesteld.

NRC was al eerder overtuigd. Het kabinet moet stoppen met doen alsof er geen institutioneel racisme is, was de kop boven een hoofdredactioneel commentaar op 29 januari. Aanleiding waren twee onderzoeken van adviesbureau PwC waaruit bleek dat niet alleen ontvangers van toeslagen, maar ook burgers die aangifte voor inkomstenbelasting deden op deze manier op de lijst terechtkwamen.

Omslagpunt

Maar ook NRC heeft naar het gebruik van ‘institutioneel racisme’ toe moeten groeien, leert een blik in het archief. Voordat de woorden opdoken in het coalitieakkoord van afgelopen december, waarin het kabinet stelt dat hier „in onze samenleving geen plaats voor is”, waren zij vooral voorbehouden aan columns en opiniestukken. In redactionele artikelen kwamen ze ook voor, maar dan meestal in citaten of tussen aanhalingstekens.

Wat zijn hierbij de redactionele afwegingen? Rik Rutten, de Haagse verslaggever die over de Toeslagenaffaire en de andere misstanden bij de Belastingdienst schrijft, zag in de PwC-rapporten een omslagpunt. „Toen bleek dat dit probleem echt zat ingebakken in de cultuur. Er waren handleidingen en daderprofielen. Sindsdien deins ik veel minder terug voor deze term.”

Meestal beschrijft hij gewoon zo precies mogelijk wat er gebeurt, bijvoorbeeld dat de dienst een niet-Nederlands uiterlijk of een tweede nationaliteit als criterium hanteerde, maar, zegt hij, „ik zie ook de symbolische waarde van deze woorden”.

Het maakt nieuwsgierig: hoe kijken toeslagenouders naar de NRC-verslaggeving over de affaire? „Jullie hebben er heel veel aandacht aan besteed en waren bij alle belangrijke momenten aanwezig”, zegt Derya Selvi, een moeder die destijds met twee kleine kinderen dakloos is geraakt. „Vanuit mijn emotie vind ik dat niemand kritisch genoeg is geweest. Rechters niet, huisartsen, Veilig Thuis én de media niet. Maar jullie moeten natuurlijk ook de tegenpartij ruimte geven.”

Selvi hoopt dat journalisten in Van Rijs brief aan de Kamer aanleiding zien voor verdere analyse en onderzoek. „Het was een brief met veel mitsen en maren”, vindt ze. „Hij schreef dat er racisme was maar dan niet beleidsmatig. Dat is geen echte erkenning. Soms denk ik dat Den Haag beter kan stoppen met dit soort uitingen. Het leidt elke keer weer tot stress en frustratie.”

De term institutioneel racisme helpt Selvi overigens niet, integendeel. Het klinkt in haar oren alsof racisme zo minder het werk van mensen zou zijn. „Racisme is racisme. Het lijkt net of het met ‘institutioneel’ ervoor minder hard moet aankomen.”

Janet Ramesar, die net als Selvi veelvuldig in de media heeft opgetreden, is juist wel tevreden over deze twee woorden. „Deze term dekt de lading en is steeds gangbaarder geworden, door de Black Lives Matter-protesten en door politici en columnisten van kleur .”

Gebrek aan erkenning

Haar niet onterechte observatie is dat NRC vooral in actie kwam als het kabinet iets besloot of bevestigde of als er een onderzoek verscheen. „In Nederland, ook in de media, is iets pas waar als er officieel onderzoek naar is gedaan. Mijn zaak werd in het begin van de Toeslagenaffaire afgedaan als een individuele casus, maar hij was wél onderbouwd. In het dossier dat de Belastingdienst had gemaakt stond letterlijk dat dit een ‘Hindoestaanse casus’ was.”

Hetzelfde gebrek aan erkenning ervoer Ramesar als het ging om de uithuisplaatsing van haar zoon. „Al eind 2019 heb ik daar in een interview over gesproken, maar ook dat werd toen gezien als een incident. Pas toen het Centraal Bureau voor de Statistiek [afgelopen oktober] had berekend dat het om zeker 1.115 kinderen gaat, barstte de bom. Ik had het daar wel moeilijk mee. Waarom luisterde er eerder niemand naar mij? Dan had het probleem veel eerder kunnen worden aangepakt.”

