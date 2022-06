NOC-NSF wil jaarlijks 16 miljoen voor aanpak grensoverschrijdend gedrag in sport

Sportkoepel NOC-NSF heeft jaarlijks minstens 16 miljoen euro nodig om het risico op grensoverschrijdend gedrag in de amateur- en professionele sport te verkleinen. Dat blijkt uit een donderdagavond gepubliceerd onderzoek dat bureau Berenschot uitvoerde in opdracht van de koepel. Met dat bedrag wil NOC-NSF onder meer alle jeugdtrainers verplichten tot een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en investeren in opleidingen van jeugdtrainers die kinderen begeleiden.

NOC-NSF — waarbij 77 sportbonden zich hebben aangesloten — gelooft dat het verplichten van de VOG het meeste geld kost. Nu is het voor sportverenigingen nog niet verplicht toekomstige vrijwilligers of trainers door te lichten, waardoor mogelijke veroordelingen of aangiften wegens grensoverschrijdend gedrag buiten beeld kunnen blijven. Ook moet volgens de sportkoepel meer worden geïnvesteerd in opleidingen van jeugdtrainers die zelfstandig groepen kinderen begeleiden.

„We willen allemaal een veilig sportklimaat, maar tot nu toe hangen we daar geen prijskaartje aan”, aldus directeur Marc van den Tweel van NOC-NSF. Hij vindt het daarom nodig een „einde aan de vrijblijvendheid” te maken. „In de kinderopvang en het onderwijs stellen we kwaliteitseisen op het gebied van integriteit en pedagogische vaardigheden. Dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn voor sportverenigingen.”

Actueel thema

Grensoverschrijdend gedrag blijft „op alle niveaus” van de sport een actueel thema, stelt NOC-NSF. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), onderdeel van de sportkoepel, zijn dit jaar tot nu toe zo’n 650 dossiers met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in behandeling. Vorig jaar waren dat er negenhonderd. Met name bekend zijn de verhalen over misstanden in de turnwereld, waarover vorig jaar het ruim vierhonderd pagina’s tellende onderzoeksrapport Ongelijke Leggers verscheen.

Uit het onderzoeksrapport bleek dat met name vrouwelijke turners op grote schaal slachtoffer werden van onder meer belediging, intimidatie, chantage, controledrang, isolatie, dwang en vernedering door trainers en coaches. Een vergelijkbaar geluid klonk vorig jaar uit de top van de Nederlandse triatlon, toen in Trouw tien triatleten een beeld schetsten van een angstcultuur, waarbinnen psychische en fysieke verwaarlozing plaatsvond. Dat leidde onder meer tot depressies, anorexia en langdurige blessures.

