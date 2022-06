Nederlands gasverbruik dit jaar met een derde afgenomen

Het gasverbruik in Nederland is flink teruggelopen. In de eerste vijf maanden van dit jaar is 25 tot 33 procent minder gas gebruikt dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Dat blijkt volgens minister Rob Jetten (D66) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Economische Zaken uit cijfers van Gasunie Transport Services (GTS), schrijven de bewindslieden vrijdag aan de Tweede Kamer. Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de energieprijzen de afgelopen maanden flink gestegen.

Tussen begin april en half mei liep om die reden de overheidscampagne ‘zet ook de knop om’, met tips om energie te besparen. Die campagne krijgt in het najaar een vervolg, schrijven Jetten en Vijlbrief. De regering hoopt zo snel mogelijk af te kunnen van het Russisch gas waar Nederland deels van afhankelijk is. Behalve door de hoge prijzen komt de daling van het gasverbruik volgens de D66-bewindvoerders ook door de warme winter.

Vóór de Russische invasie in februari werd gas ook al steeds duurder. Doordat de coronapandemie in hevigheid afnam, herstelde de wereldeconomie zich snel en steeg de vraag naar energie.

