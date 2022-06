Vaarwel kilo’s, welkom pounds . Het Verenigd Koninkrijk wil terug naar de ‘oude vrijheid’ van het imperiaal stelsel

Hef de pint. Want het oude ‘imperiaal stelsel’ zal weer maatgevend worden in het Verenigd Koninkrijk. Dat kondigde de Britse regering vrijdag aan, ter ere van het zeventigjarig jubileum van koningin Elizabeth II, dat dezer dagen uitbundig wordt gevierd.

Toen premier Boris Johnson deze maatregel eerder al voorstelde (in 2019 en in 2021) noemde hij het meten in pounds en pints een „oude vrijheid”. Hij beloofde de Britten „een nieuw tijdperk van respect en sympathie voor traditionele maten”.

Het imperiaal stelsel werd bijna tweehonderd jaar geleden ingevoerd in het Britse rijk. Eind vorige eeuw stapten de meeste voormalige koloniën echter over op het decimale, metrieke stelsel. Wereldwijd is het imperiaal stelsel alleen nog gangbaar in de Verenigde Staten, Myanmar en Liberia.

Ook het VK importeerde het metrieke stelsel, en wel vanaf 1965, om mee te kunnen blijven draaien op de internationale markt. De toenmalige Britse regering besloot dat feet, inches en yards moesten worden vervangen door centimeters, en ounces en pounds moesten worden omgerekend naar kilogrammen.

Maar er was zoveel weerstand dat de Britten met twee maten bleven meten. Zo werden bloem en suiker eind jaren zeventig in grammen verkocht, terwijl thee en koffie in ounces werden afgemeten.

Chagrijn

In 2000 veranderde dat, toen de Europese Unie Britse winkeliers verplichtte om metrieke eenheden te gebruiken. Gewichten mochten nog wel in pound en ounce op verpakkingen staan, maar náást het gewicht in kilogrammen.

Dus moesten middenstanders nieuwe weegschalen en kassa’s aanschaffen en gingen Britse consumenten weer hoofdrekenen. Dat droeg bij aan het chagrijn over de EU, wat onder meer leidde tot de Brexit in 2020.

Imperiale maten vallen daarom goed bij de Brexiteers, die premier Johnson binnenboord moet zien te houden. Sinds de onthullingen over illegale coronalockdownfeestjes in de ambtswoning neemt het gemor in zijn Conservatieve Partij toe. Deze week hoorde je in West-minster dat volgende week mogelijk een vertrouwensstemming over Johnson zal plaatsvinden.

‘Nonsens’

Niet alle Conservatieven zijn blij met het regeringsplan. Zo zei partijgenoot en parlementariër Alicia Keans: „Dit is geen vrijheid dankzij de Brexit. Dit is nonsens.”

Volgens Tory-coryfee en supermarktbaas Stuart Rose was dit zelfs de grootste onzin die hij in zijn leven had gehoord. „Ik bedoel, we hebben serieuze problemen in de wereld en nu zeggen we: we gaan terug in de tijd? Weet iemand onder de veertig nog hoeveel ounces er in een pound gaan?”

Of de metrieke eenheden naast de imperiale op verpakkingen mogen blijven staan, is nog onduidelijk. Daarover wil de regering eerst het bedrijfsleven raadplegen.

Dat roerde zich al in de Britse pers. Detailhandelaren waarschuwden de premier dat het opnieuw etiketteren van producten de prijzen hoger maakt en consumenten in verwarring brengt. Britse huishoudens hebben al genoeg kopzorgen over de snel stijgende voedselprijzen.

Sommige dingen veranderen niet. Want het VK had voor snelheidslimieten op verkeersborden bij de EU een uitzondering bedongen. Net als voor melk in flessen. En ook bier van de tap ging, zelfs in het tijdperk waarin Brussel volgens Brexiteers de baas speelde, altijd per pint over de toonbank.