Met cola kun je goed roest verwijderen. Hoe kan dat?

Je hoort het vaak als argument om geen cola te drinken: je kunt er roest mee verwijderen! Dat wil je toch niet in je lijf hebben?!? Video’s op YouTube zijn eenduidig: het is echt waar. Een roestig fietsstuur, zelfs een totáál verroeste autobumper: een beetje cola eroverheen gieten, poetsen met staalwol, nog wat cola, nog wat poetsen, en voilà. Dat vereist overigens wel een hele fles cola. Niet handig in de garage.

Zou het filmpje echt zijn? Of zouden de makers stiekem ook wat industriële anti-roest in de colafles hebben gedaan? Dat lijkt aannemelijk, want dit ging haast al te makkelijk, zonder de cola ook maar een minuut te laten intrekken. Een roestige spijker een nacht laten weken in een kopje cola: dat werkt in elk geval als een tierelier, ontdekte ik toen ik acht was. Maar hoe werkt het dan, en lukt het ook met andere frisdranken?

„Cola bevat veel fosforzuur”, vertelt Marijn Meijer, chemisch technoloog en directeur van C3, het Centrum voor JongerenCommunicatie Chemie. C3 runt onder meer de VraagbaakScheikunde.nl, waar scholieren terechtkunnen met dit soort vragen. „Fosforzuur is het hoofdingrediënt van roestverwijderaars. Het reageert sterk met ijzeroxide, oftewel roest, tot ijzerfosfaat en water.” IJzerfosfaat is een bruin poeder dat niet oplost in water (of in cola).

Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes

„Cola bevat ook koolzuur en citroenzuur, en die kunnen ook reageren met roest”, vervolgt Meijer. „Maar fosforzuur is een veel sterker zuur. Dat maakt dat het ijzeroxide het liefst – dus het eerst – met fosforzuur reageert.” Maar in afwezigheid van fosforzuur kunnen andere zuren dus ook prima een spijker ontroesten. Citroenzuur en azijnzuur worden op internet genoemd als huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.

Dat zou betekenen dat ook andere frisdranken roest kunnen verwijderen. Ook die zijn namelijk zuur. Maar cola spant de kroon: die heeft veruit de laagste pH. „De pH is een maat voor de concentratie zuurdeeltjes”, legt Meijer uit. „Hoe lager de pH, hoe zuurder de stof. Het is een logaritmische schaal. Dus iets met pH 2 is tien keer zuurder dan iets met pH 3.”

De pH van cola is 2,5; die van Fanta en Sprite ligt rond de 3, en die van vruchtensappen rond de 3,5. Dat maakt ze al minder geschikt als roestverwijderaar, in vergelijking met cola. Al die dranken bevatten ook nog eens nauwelijks fosforzuur, aldus een artikel van Groningse tandartsen in het Journal of Dentistry. Zij onderzochten het effect van zestien dranken op het tandglazuur. Dat bestaat uit hydroxyapatiet, een calciumfosfaat. En ook dat reageert met zuren. Bij de dranken bepaalt niet zozeer het fosforgehalte hoezeer ze tandglazuur eroderen, zo concludeerden de Groningers – alleen de pH. Dranken met heel veel fosforzuur maar een flink hogere pH, zoals bier, zijn lang niet zo slecht voor je glazuur als cola. En lang niet zo’n goede roestverwijderaar.

Cola werkt wat dat betreft dubbel goed: het is én heel zuur, én heel rijk aan fosforzuur. Is cola daarom slecht voor je lichaam? Op zichzelf niet: onze eigen maag is nog véél zuurder, met een pH van rond de 1. Fosforzuur is op zichzelf ook niet schadelijk: het zit in bijna alle voedingsmiddelen, zelfs vrij veel in bijvoorbeeld vruchtensappen. Maar te veel is nooit goed. Los van de overdaad aan suiker: colaconsumptie hangt sterk samen met de stevigheid van je botten, aldus diverse studies. Maar hoeveel cola je moet drinken om merkbaar broze botten te krijgen, dat vermelden ze dan weer niet.