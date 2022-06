Mensen stromen als rijst – en dat maakt wachtrijen oplossen lastig

De rijen op Schiphol zijn te lang. Daarom mogen reizigers vanaf vrijdag pas de vertrekhal in als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Extra vroeg komen heeft dus geen zin meer. Vier vragen aan een rijen-expert over het stroomlijnen van mensenmassa’s op de luchthaven.

1 Heeft deze maatregel zin?

Ja. „Als iemand zes uur voor een vlucht aanwezig is in plaats van vier uur, dan heeft hij twee uur de tijd om in de weg te lopen”, zegt Dorine Duives, universitair docent bij de afdeling transport en planning aan de TU Delft en gespecialiseerd in mensenmassa’s. Mensen die extra vroeg komen verstoppen het systeem dat toch al onder druk staat door het tekort aan personeel. „Hoe meer mensen ergens lopen, hoe lager hun loopsnelheid en hoe hoger het aantal interacties tussen reizigers.”

Bij een flessenhals, zoals een veiligheidstcontrole, gedraagt een stroom mensen zich meer als een stroom rijstkorrels dan als water, zegt Duives. „Als de doorstroming eenmaal stokt, is de frictie niet zomaar afgebroken. Je moet het eerst leger maken dan je op basis van de capaciteit zou verwachten, en vanaf daar kun je het weer laten stromen. Dat kan bij Schiphol niet midden op de dag. Daarom moeten ze vanaf het begin van de dag zorgen dat ze niet aan hun maximale capaciteit komen.”

2Is dit een logische aanpak?

Ja. Er zijn vier manieren om met drukte om te gaan, en veel daarvan zag Duives al in de praktijk gebracht de afgelopen weken. „Ten eerste kun je de stromen verbeteren. Mensenstromen uit elkaar trekken, nieuwe rijen maken, zo vroeg mogelijk ingrijpen”, zegt Duives. „Twee is de ruimte zo groot mogelijk maken, obstakels weghalen. Ook kun je kijken of je ruimte kunt toevoegen, mensen verder verspreiden zodat ze elkaar minder tot last zijn. Als die opties het gewenste effect nog niet hebben is er nog maar één manier: minder mensen tegelijk toelaten.”

Het lastige voor Schiphol is dat mensenstromen sowieso al strak geregeld zijn. Rijen zijn al gevormd, ruimtes zijn slim ingericht. „Dus als het misgaat zijn er weinig extra maatregelen om te nemen.”

3 Kun je als reiziger nog iets doen?

Niet echt. Als individuele reiziger heb je weinig invloed op het halen van een vlucht. Reizigers kunnen de doorstroming hooguit verergeren doordat ze ongerust raken. „Als je zeker weet dat je je vlucht gaat halen en je weet van tevoren dat de rij een uur duurt, dan ga je daar rustig in staan”, zegt Duives. „Maar als je dat níet zeker weet, dan word je onrustig, ga je uit de rij om even te kijken, of duwen. Die geïrriteerde menigte moet ook weer worden begeleid, maar dat kost ook personeel.”

4 Wat kan Schiphol doen aan dat vertrouwen?

„Ze kunnen hoogstens iets doen aan de informatievoorziening”, zegt Douwes. „Mensen laten weten hoe lang de gemiddelde wachttijd is en laten zien dat de angst om de vlucht te missen ongegrond is. Maar ja, één verhaal in de media over iemand die toch zijn vlucht miste en het vertrouwen is weer weg.”