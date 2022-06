Limburgs Parlement kiest voor openhouden Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport blijft open. Het Limburgs Parlement (zoals de Provinciale Staten zichzelf noemen) gaat instemmen met een amendement van de VVD om de luchthaven onder een aantal strikte voorwaarden open te houden, zo bleek vrijdag tijdens een zitting in Maastricht. CDA, PVV, SVL en Lokaal-Limburg hebben het amendement medeondertekend en samen hebben die partijen een meerderheid van 26 van de 47 zetels. De officiële stemming volgt later deze vrijdag en waarschijnlijk zullen ook Forum voor Democratie en 50Plus instemmen.

Lees ook: Limburg breekt zich het hoofd over sluiting van vliegveld

Vanwege de overlast voor de directe omwonenden en de geluidshinder ook elders in Zuid-Limburg was sluiting van de luchthaven de afgelopen weken een realistische optie. Maar het Limburgs Parlement kiest voor een scenario waarin het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt in stappen wordt afgebouwd. Er moet een fonds komen waaruit (extra) isolatie voor omwonenden wordt betaald en uitkoop van woningen dichtbij de luchthaven. Ook wil het provinciebestuur inzetten op stillere toestellen.

Demonstraties

Het provinciebestuur moet voor het einde van het jaar met een uitgewerkt plan komen. De provincie Limburg zal zelf minstens 8,75 miljoen in het omgevingsfonds moeten storten, maar ook het Rijk, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven moeten meebetalen. Voorafgaand aan de zitting hielden voor- en tegenstanders van het openhouden van de luchthaven een demonstratie voor het gebouw van het provinciebestuur in Maastricht.

Maastricht Aachen Airport is qua aantal reizigers na Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport de vierde luchthaven van Nederland. In 2019, voor de coronapandemie, vlogen er volgens het CBS ongeveer 435.000 mensen via het Limburgse vliegveld.