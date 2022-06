‘Zoek toch een fatsoenlijke baan! Nu ken je al die talen, zelfs Nederlands! Ga toch meer schilderen of tekenen en daar je brood mee verdienen”, mopperde ik tegen mijn oudere broer Volodya als hij eens de moeite nam om me te bellen. Ik hoorde dat hij alweer ander werk deed en nu een baan op Schiphol had. Hij luisterde geduldig en antwoordde: „Wat mankeert er aan dit werk? Ik doe het graag. Ik zie hier allerlei mensen. Ze zijn leuk, zoals ze met hun bagage rondrennen.”

Olesya Khromeychuk is historicus, schrijver en directeur van het Oekraïense Instituut in Londen. Ze is de auteur van onder meer A Loss. The Story of a Dead Soldier Told by His Sister.

In zijn elf jaar in Nederland deed mijn broer vooral typisch onderbetaald immigrantenwerk. Hij had geen hekel aan hard werken. Wel had hij een hekel aan de xenofobe houding van sommige werkgevers. Mijn broer was het type dat zelfs tegen de mensen die hem liefde betoonden ongeduldig kon zijn, dus onsympathieke mensen maakten geen kans: dan nam hij ontslag en keek nooit meer achterom. Schiphol en zijn vermakelijke mensen met hun bagage leken hem goed te bevallen. Voorlopig tenminste.

Begin deze maand stapte ik op Schiphol ’s avonds laat uit een vliegtuig. Mijn vlucht uit Londen was vertraagd. Het vliegveld was uitgestorven, er waren maar heel weinig mensen – met of zonder bagage. Ik trok mijn koffertje door de ruime hal en zag in gedachten mijn broer hier, al die jaren terug aan het werk. Het is nu twaalf jaar geleden dat hij Nederland voorgoed achter zich liet. Het is vijf jaar geleden dat hij voorgoed deze wereld achter zich liet.

Ik was naar Amsterdam gekomen om een lezing over de Russische oorlog in Oekraïne te houden. De uitnodiging was afkomstig van een Nederlandse hoogleraar Slavische Studies die de Oekraïense stem luider wilde laten horen. De Slavische Studies zijn meestal sterk op het Russisch gericht. Oekraïne en de andere landen die in de ‘Slavische’ categorie vallen, zweven noodgedwongen als satellieten om hun grote buur en strijden wanhopig om middelen.

De onevenredige academische aandacht voor Rusland gaat ten koste van de kleinere landen en ontneemt de studenten de kans om de rest van de regio te verkennen. En ondanks tal van toezeggingen van mensen op allerlei terrein, van de universitaire wereld tot de politiek, om niet zónder Oekraïne óver Oekraïne te praten, worden de gesprekken over de oorlog in Oekraïne geregeld gevoerd zonder Oekraïne-experts. Of, erger nog, met Rusland-experts die met alle plezier de rest van de wereld ‘uitleg’ over Oekraïne willen geven.

Stel Oekraïne centraal

Dit keer was het anders: ik was juist uitgenodigd om Oekraïne centraal te stellen, zodat de West-Europeanen van hun oosterburen konden leren. Een zeldzaam geval in een wereld die altijd alles door een westerse bril bekijkt.

Ik nam deze uitnodiging ook maar al te graag aan omdat ik zo een reden had om Amsterdam te bezoeken. De laatste keer dat ik in deze stad was, leefde mijn broer nog. Over Schiphol lopend vroeg ik me af hoe het zou zijn om in Amsterdam te komen nu hij er niet meer was.

Nadat Rusland in 2014 de Krim en delen van de Donbas had bezet, stond de overgrote meerderheid van de Europeanen er jarenlang nauwelijks bij stil dat de oorlog nog altijd gaande was, ook al eiste deze dagelijks levens. Mijn broer, die in 2015 vrijwillig dienst had genomen in het Oekraïense leger, sneuvelde in 2017 in de regio Loehansk, in de buurt van Popasna, een stad die toen buiten Oekraïne volledig onbekend was. In 2022 staat ze bekend als een stad die volledig door de Russen is verwoest.

Niet zo lang voordat hij sneuvelde, belde Volodya me van het front en ik probeerde hem net als toen hij van Schiphol belde over te halen ander werk te zoeken: „Ga toch terug naar het burgerleven! Je hebt anderhalf jaar aan het front gediend. Misschien is het tijd om weer te gaan schilderen. Om je talen te gebruiken.”

Uiteraard nam hij ook deze keer mijn raad niet aan. Zodra hij zijn eerste frontdienst had voltooid, ging hij terug voor zijn tweede. Wat ik als inwoner van Londen niet had begrepen, zei hij, was dat dit al een Europese oorlog was; alleen was die in Oost-Oekraïne begonnen. Vanuit de loopgraven zag hij wat ik vanuit de veiligheid van mijn Londense huis weigerde te zien.

Lees ook: Oorlogsmoe? Nee, nu komt het erop aan

Veiligheid is een illusie

Als ik in 2022 lezingen over de oorlog in Oekraïne geef in Londen, Brussel of Amsterdam, merk ik dat mijn toehoorders op mij reageren zoals ik zelf in 2017 op mijn broer reageerde: ze weigeren te accepteren dat dit een Europese oorlog is die ons allemaal raakt. Het is minder beangstigend om hem te bekijken als een oorlog die zich nog op veilige afstand afspeelt.

Maar deze veiligheid is een illusie en zou ons kunnen ontglippen als we de vrijheid die ons nog ter beschikking staat niet benutten om de Oekraïners te helpen vechten voor de vrijheid die hun wordt ontnomen door een dictatuur die in haar bestaan wordt bedreigd door vrije burgers.

Afzijdigheid is in deze oorlog niet mogelijk, omdat het gas en de olie die wij verbruiken al in Oekraïense levens worden betaald. We hadden ons nu misschien niet in deze situatie bevonden als de rest van de democratische wereld de eerste acht jaar van de oorlog niet de kop in het zand had gestoken. Als de politieke wil er was geweest om economische gemakken op te offeren teneinde Rusland af te rekenen op de schending van het volkenrecht en de bezetting van een soevereine staat. Als we Oekraïne als deel van ónze ruimte hadden beschouwd en de schending van zijn grenzen, het martelen en vermoorden van zijn burgers als óns probleem hadden gezien, dan was de oorlog misschien wel geëindigd waar hij begon: in Oost-Oekraïne.

Wat we moeten beseffen, is dat deze oorlog al lang geleden onze veilige huizen is binnengekomen: als desinformatie uit het Kremlin die door de internationale gemeenschap werd gedoogd, als economische chantage via de gasbuizen, als onverschilligheid die werd gevoed door angst en onwetendheid. Omdat we daar toen niet onze deuren voor hebben gesloten, is het nu noodzakelijk om onze deuren open te doen voor de miljoenen Oekraïners die op de vlucht zijn voor de Russische beschietingen.

Van massagraf naar leefbare buitenwijk

Een aantal Oekraïense vluchtelingen kwam naar mijn lezing in Amsterdam. Enkelen van hen kwamen uit Irpin. Ze waren ontkomen vlak voordat de Russen daar aan het verkrachten en plunderen sloegen. Bevrijd van de bezetters verandert hun thuis nu langzaamaan weer van een massagraf in een leefbare buitenwijk van de Oekraïense hoofdstad. Zij proberen in een andere hoofdstad hun plek te vinden, want terugkeren voelt nog niet veilig genoeg.

Er zijn duizenden als zij in Amsterdam en miljoenen in heel Europa. Ik vraag me af wat mijn broer van deze uittocht van Oekraïners zou hebben gevonden. Hij wilde zo graag terug naar Oekraïne en begreep niet waarom ik het leven van een blijvende immigrant in Engeland verkoos. Deze vrouwen zou hij wel begrijpen, dat weet ik zeker, want in de loopgraven in Oost-Oekraïne had hij precies gezien hoe de Russische agressie eruit zag.

In elk geval zou hij waarschijnlijk hopen dat deze oorlogsvluchtelingen zouden ontkomen aan de vooroordelen waar hij als immigrant last van heeft gehad. En hij zou minder begrip hebben voor de mensen die denken dat West-Europa volkomen veilig is. Tegen hen zou hij zeggen wat hij vlak voordat hij in 2017 sneuvelde tegen mij zei: laat je niks wijsmaken, dit is een Europese oorlog. Alleen is hij toevallig in Oekraïne begonnen.