KLM annuleert tot 50 vluchten per dag op Schiphol in druk Pinksterweekend

Luchtvaartmaatschappij KLM annuleert het komend weekend op Schiphol tot vijftig vluchten per dag, omdat daar opnieuw grote drukte wordt verwacht. Het bedrijf heeft die keuze vrijdag naar eigen zeggen gemaakt om „bij te dragen aan een beheersbare situatie” op de luchthaven. Passagiers op de geannuleerde vluchten zijn omgeboekt. Op vrijdag zijn er zo’n dertig vluchten geschrapt.

KLM heeft op sommige vluchten stoelen vrijgemaakt, zodat reizigers die hun vlucht niet halen vanwege de drukte later op de dag nog kunnen vliegen. De vervoerder heeft „bij wijze van proef” bepaald dat ruimbagage pas na het boarden van de passagiers aan boord wordt gebracht. Dat moet voorkomen dat vluchten vertragen doordat de koffers van passagiers die hun vlucht missen weer van boord gehaald worden.

Eind april schrapte de luchtvaartmaatschappij ook al iets meer dan honderd vluchten in een weekend, toen veel reizigers onderweg waren vanwege de voorjaarsvakantie. Vliegveld Schiphol kampt nu ruim maand met grote drukte vanwege personeelstekorten en een toenemend aantal reizigers sinds de versoepeling van de coronamaatregelen. Donderdag kondigde Schiphol al aan dat passagiers vanaf vrijdag pas vier uur voor vertrek van hun vlucht toegang tot de vertrekhallen krijgen, om de rijen beter te kunnen spreiden.

Correctie (3 juni 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat KLM dit weekend vijftig vluchten per dag gaan annuleren. Dat moest tot vijftig vluchten per dag zijn. Dat is hierboven aangepast.

