Kabinet stemt in met oprichten crisisorganisatie pandemieën

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) om een crisisorganisatie voor de bestrijding van infectieziekten op te richten. De organisatie, de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI), moet ervoor zorgen dat een mogelijke toekomstige pandemie „slagvaardiger kan worden bestreden”, schrijft het verantwoordelijke ministerie in een verklaring. De LFI wordt onderdeel van het RIVM.

De LFI moet zorgen dat de test- en vaccinatiecapaciteit sneller kunnen worden opgeschaald. Dat kan door zogeheten waakvlamcontracten met callcentra of andere logistieke diensten, waardoor ze op korte termijn kunnen worden ingezet. Minister Kuipers noemt de centrale regie van een landelijke gezondheidscrisis „belangrijk”. „Dat is een van de lessen die we hebben geleerd in de huidige pandemie.” De LFI zal vanaf eind dit jaar haar voorbereidende rol aannemen en vanaf halverwege volgend jaar daadwerkelijk een sturende rol kunnen spelen tijdens een pandemie.

Nu wordt de LFI opgezet in samenwerking met de GGD’s, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten. Het ministerie van Volksgezondheid noemt de instelling van de organisatie onderdeel van de „aanpak pandemische paraatheid” van het kabinet. Daarvoor werd in het regeerakkoord structureel 300 miljoen euro vrijgemaakt. Ook de „versterking” van de GGD’s is onderdeel van die aanpak.

Lees ook dit artikel: Ernst Kuipers: ‘Meer bedden is het láátste waar je op moet inzetten’

Lees ook dit artikel: ‘Samen’ is het kernwoord in Kuipers’ langetermijnstrategie voor corona