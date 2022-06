Kabinet laat kinderbijslag toch meestijgen met inflatie

Het kabinet draait het besluit om de kinderbijslag een aantal jaar te bevriezen terug. In de ministerraad is vrijdag besloten het fel bekritiseerde wetsvoorstel in te trekken om de kinderbijslag niet te indexeren. De regering zal de toelage zoals gebruikelijk toch twee keer per jaar verhogen op basis van de inflatie, die de afgelopen maanden historisch hoog was.

„Veel gezinnen hebben het door de huidige inflatie zwaar”, aldus minister Karien van Gennip van Sociale Zaken (CDA). „De reguliere verhoging van de kinderbijslag is juist nu welkom.”

Het vorige kabinet had besloten de kinderbijslag de komende jaren niet te indexeren. De besparing van 100 miljoen euro die dit zou opleveren moest gebruikt worden om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB te verbeteren en ruimhartiger ouderschapsverlof mogelijk te maken. Maar het plan leidde tot felle kritiek in de Tweede Kamer, waar de oppositie sprak over „een botte bezuiniging”.

Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint was het plan „oneerlijk”, omdat ouders de problemen bij de uitvoeringsorganisaties niet hebben veroorzaakt, maar het geld wel bij hen wordt weggehaald. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt zei dat vooral ouders die het toch al niet breed hebben, zouden worden getroffen door de bezuiniging. En volgens PvdA’er Gijs van Dijk moet kinderarmoede worden bestreden „en niet worden verergerd door te korten op de kinderbijslag.

Van Gennip zegt dat het besluit de kinderbijslag toch mee te laten stijgen met de inflatie mede tot stand is gekomen na een motie uit de Eerste Kamer, waar ook grote weerstand was tegen het plan. Om toch ook de dienstverlening van UWV en de SVB te kunnen verbeteren, zegt het kabinet „aanvullende middelen” te hebben vrijgemaakt.