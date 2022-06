Ingekorte zomervakantie scholen als coronamaatregel van de baan

Het kabinet heeft besloten de zomervakantie van scholen niet in te korten. Dat schrijven ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Dennis Wiersma van (Onderwijs, VVD) vrijdag aan de Tweede Kamer. In de coronastrategie die het kabinet in april presenteerde was het inkorten van de schoolvakanties in de zomer ten gunste van een langere kerstvakantie een van de opties. Leerlingen zouden dan minder lessen missen bij een eventuele nieuwe coronagolf in het najaar en de winter.

Maar het RIVM laat in een vrijdag naar de Kamer verzonden advies weten dat er „vanuit gezondheidsperspectief geen duidelijke noodzaak is” voor de maatregel. Er wordt nauwelijks effect verwacht van een vervroegde kerstvakantie en het moment en de hoogte van een eventuele coronapiek is moeilijk te voorspellen. Daarnaast toont het maatschappelijk debat volgens Kuipers en Wiersma aan dat het inkorten van de zomervakantie „onwenselijk” is.

‘Absurd plan’

Leraren en ouders zagen niets in het idee van een kortere zomervakantie. Een absurd plan, zo oordeelde driekwart van de leraren in een enquête van de Onderwijsbond. En in een enquête van belangenorganisatie Ouders en Onderwijs noemde driekwart van de ouders het een ‘slecht tot heel slecht idee’.

De ministers maken nu samen met de onderwijssector plannen om de gevolgen van een eventuele opleving van corona te beperken. Ze kijken daarbij onder meer naar ventilatie, looproutes en het gebruik van zelftesten en mondkapjes. Scholen weer sluiten is de allerlaatste optie; alleen in het negatiefste scenario kan er volgens de ministers gedeeltelijk worden overgegaan op afstandsonderwijs.