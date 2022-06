In Brussel zorgt het veto weer voor obstructie

Hongarije hield wekenlang de Europese boycot van Russische olie tegen. Polen blokkeerde een minimumbelasting voor bedrijven als pressiemiddel om miljarden uit het coronaherstelfonds los te krijgen.

In Brussel was het – weer eens – de week van het veto. En van ergernis over het veto. Hoe langer een olieboycot uitblijft, hoe langer Europa Poetins oorlogskas spekt. De belastingmaatregel die Polen blokkeerde had niets te maken met de controversiële discussie over coronagelden die geblokkeerd waren omdat Polen de rechtsstaat ondermijnt.

„Unanimiteit geeft de macht niet aan de mensen maar aan autocraten”, tweette Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66). Later voegde ze toe: „De les is: een veto is het machtigste wapen voor chantage en afpersing in de Europese Unie.”

De obstructie was dan ook effectief. Hongarije bedong een uitzondering op de olieboycot: landen die Russische olie per pijpleiding ontvangen, worden voorlopig uitgezonderd. Gesterkt door zijn succes verhoogde de politieke vos Viktor Orbán vervolgens nog snel de inzet: hij eiste dat de patriarch van de Russische orthodoxe kerk, een propagandist van Poetins oorlog, niet op de sanctielijst zou komen.

Fors sanctiepakket

Orbáns verzet was hinderlijk, maar uiteindelijk bleef een fors sanctiepakket over. De olieboycot treft straks 90 procent van de Russische import naar Europa, en ook al blijft de patriarch buiten schot, de EU pakt Russische militairen aan die verantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaden in Boetsja en de onmenselijke belegering van Marioepol. Wel is er kostbare tijd verloren gegaan.

Het besluit van de Europese Commissie om 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds vrij te geven voor Polen was zeer omstreden. Het Europees Parlement stond op zijn achterste benen. GroenLinks noemde het „een historische fout”. Ook twee vicevoorzitters van de Commissie, Frans Timmermans en Margrethe Vestager, tekenden bezwaar aan tegen de beslissing.

Timmermans legde donderdagavond in Den Haag uit waarom hij het niet met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eens was. Om de coronagelden te krijgen, moet Polen een tuchtkamer voor rechters ontmantelen en ontslagen rechters weer in dienst nemen. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat het ontslag van de rechters onwettig was. Polen heeft beloofd dat de rechters in beroep kunnen gaan, een procedure die 18 maanden kan duren. Von der Leyen neemt daar genoegen mee. Timmermans vindt dat de rechters per onmiddellijk hun baan terug moeten krijgen; alleen op die manier zou je recht doen aan de uitspraak van het Hof.

Strijd gaat door

Het is overigens niet zo dat Polen nu onmiddellijk miljarden krijgt. Het geld is bedoeld voor projecten die apart beoordeeld worden en de Commissie ziet er op toe dat Polen zich ook daadwerkelijk aan de voorwaarden gaat houden. Timmermans onderstreepte ook dat de bredere discussie over de Poolse rechtsstaat niet zal verstommen. „De strijd gaat gewoon door”.

Het gebruik van het veto leidt in Brussel regelmatig tot verhitte debatten. Het veto is bedoeld om te voorkomen dat grote landen rücksichtslos over de belangen van kleinere landen heen walsen en geeft de 27 lidstaten de zekerheid dat als een Brusselse kwestie een nationaal kernbelang raakt er nog altijd een noodrem is. Het is niet de bedoeling dat het veto voor elke kleinigheid wordt ingezet. Wie dat wel doet, is op den duur niet meer geloofwaardig.

Een veto is het machtigste wapen voor chantage en afpersing in de EU Sophie in 't Veld Europarlementariër D66

Het veto heeft twee nadelen. Compromissen komen pas na langdurige massage tot stand, waardoor de Unie er niet slagvaardiger op wordt. Daar staat tegenover dat intensief overleg leidt tot een besluit dat iedereen kan dragen. Het veto kan ook misbruikt worden door een kwestie te blokkeren om in een heel ander dossier je zin te krijgen. Cyprus hield in 2020 sancties tegen Wit-Rusland tegen omdat het vond dat de lastige buurman Turkije met sancties gestraft moest worden. Naarmate de EU groeit, neemt het aantal veto’s toe en wordt besluitvorming gecompliceerder.

Nu Europa door een gure geopolitieke wind gedwongen wordt zich als slagvaardig machtsblok op stellen, gaan er steeds meer stemmen op om bij besluiten over het buitenlands beleid de vereiste unanimiteit los te laten en te vervangen door een gekwalificeerde meerderheid. Alleen een Europa dat snel kan beslissen, zei de Italiaanse premier Mario Draghi vorige maand, is geloofwaardig in de ogen van zijn burgers én in die van de wereld.

Onderlinge spanningen

Afschaffing van het veto, zeggen tegenstanders echter, past niet bij een organisatie die uit heel diverse soevereine landen bestaat. Zonder veto bestaat het risico dat de onderlinge spanningen hoog kunnen oplopen.

Uiteindelijk raakt de veto-kwestie aan de vraag welke type politieke unie men ambieert. Het veto stamt uit de jaren zestig. Frankrijk verzette zicht toen onder andere tegen het voorstel om voortaan bij meerderheidsbesluit te beslissen door uit het Europees overleg te stappen. Parijs keerde pas terug toen lidstaten het recht kregen voor gevallen van nationaal belang een veto in te roepen.

De EU is niet de enige organisatie die met het veto worstelt. De VN-Veiligheidsraad kan niet in actie komen in conflicten waarbij een van de vijf veto-machten betrokken is. De V-raad kan daarom vrijwel niets doen voor Oekraïne. En ook de NAVO beslist per consensus, waardoor Turkije de toetreding van Zweden en Finland kan blokkeren.

Het is overigens niet eenvoudig om het EU-veto af te schaffen. Het kan binnen de bestaande EU-verdragen, maar dat besluit kan elk land treffen met een veto. Wat zou Viktor Orbán in zo’n geval doen?