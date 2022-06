Hugo, o Hugo. Man van puntige schoenen en peilloze antwoorden. CDA-man, coronadashboard-man, LINDA-coverman, en nu weer: woningen-man. Onvermoeibaar en onwrikbaar oplossingsgericht, schijnbaar immuun voor scepsis, scheldpartijen en bedreigingen. Man van mooie Mireille ook, vader van twee tieners. Raakt die batterij ooit leeg, vraag je je af. Hoe laadt Hugo zich weer op?

Het antwoord biedt Strava, een voor niet-ingewijden onbegrijpelijke app waarin sporters hun tijden, routes en afstanden vermelden. Bedoeld als tips, ogenschijnlijk, maar toch ook: een typisch mannelijk potje ver-plassen. Wie indruk wekt, kan op ‘kudos’ van zijn volgers rekenen – een in Nederland recent ingeburgerde variant op het virtuele duimpje, afgeleid van het Oudgriekse kudos (roem, faam).

Hugo fietst en rent monter tussen de Stravanen door en vermeldt ieder ‘rondje Katendrecht’, ‘rondje Alblasserwaard’, ‘woensdagavondritje’. Op een ‘rondje touren met BZK-collega’s’ na ontbreken verwijzingen naar zijn functie; Hugo’s liefde voor Holland en Feyenoord springen meer in het oog.

Appelpunt

Zijn fietsprestaties zijn voor een amateur heel behoorlijk, als je Strava-insiders mag geloven. Maar daar lijkt het Hugo niet louter om te doen: het is meer lekker buiten bijkomen, getuige vele tientallen selfies met een soms wat verstarde glimlach. Sobere versnaperingen: een kopje koffie en een enkele appelpunt. Als er een vriend bij hem staat ben je blij voor hem. Want Hugo, je vrije tijd is van jou alleen. De wereld hoeft niet mee te kijken. Word je dan niet ook af en toe moe van ons?