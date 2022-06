In het restaurant vraag ik om de rekening. Die komt op totaal 134,50 euro. „Maak er maar 150,00 euro van”, zeg ik en pak mijn pinpas. Ze vraagt mij of ik niet contant kan betalen. Ik heb echter geen cash bij mij. „Jammer”, zegt ze, „nu gaat de hele fooi naar de baas.” Zonder verder wat te zeggen pakt ze het pinapparaat en tikt het bedrag van de rekening in, zonder fooi.

