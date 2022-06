‘Ik héb het niet over geld!” Een bonkige kerel, ras-Hagenees, is uit een groep collega’s naar voren gestapt, handen losjes in de zakken. Op het podium, in keurig grijs pak, staat HTM-directeur Jaap Bierman nog antwoord te geven op de vorige vraag: „Waarom beloven jullie van alles zonder het na te komen!” Bierman snapt dat het “een issue is”. Hij merkt zelf ook in de winkel dat alles duurder wordt.

Maar het gaat dus niet om geld, bij deze staking, waarvoor een paar honderd trambestuurders en buschauffeurs donderdagochtend bijeen zijn bij de busremise aan de Fruitweg. Ja, de vakbonden willen 5 procent loonsverhoging, en het vervoersbedrijf wil niet verder dan 3,1. Maar de verhalen die je hier hoort gaan over die andere klacht: de werkdruk.

Een controleur: „Waar je voorheen met vijf man op pad gestuurd werd, ben je nu vaak maar met z’n tweetjes. Zie dan de agressie maar eens op te vangen.”

Een buschauffeur: „Vroeger had je nog wel eens tijd om over stappen. Als er wat gebeurd was onderweg, als je bijvoorbeeld een fietser rakelings voor je bus had gekregen, dan kon je bij je collega’s even stoom afblazen.”

Vandaar de reünie-achtige sfeer: veel collega’s staan hier eindelijk weer eens naast elkaar, met een kartonnen bekertje koffie en een broodje kaas. Wat opvalt: het zijn vooral mannen, en vooral achter in de vijftig. Hoe denken de vervoersbedrijven dit beroep weer aantrekkelijk te maken voor jonge aanwas? Of gokken ze erop dat het OV zelfrijdend is tegen de tijd dat deze mannen met pensioen gaan?

Dit geldt voor bussen en trams, maar evengoed voor personeel op Schiphol. Die hebben nu een akkoord, over loonsverhoging, die natuurlijk nodig is, maar alles hangt af van hoe de werkomstandigheden verbeteren.

Zulke grieven leven niet alleen onder ‘praktisch geschoolden’. De avond hiervoor at ik met een oud-klasgenoot van het gymnasium. Hij was een paar jaar terug vol overtuiging naar het voortgezet onderwijs overgestapt. Mocht meteen drie verschillende vakken geven. Met die leerlingen werken, dat vond hij echt fantastisch. Maar al die overleggroepen, vergaderingen, administratie... Daarom is hij gestopt.

Waarom worden gedreven kandidaten weggejaagd bij beroepen die we kortgeleden nog rubriceerden onder ‘essentieel’: leraar, verpleger, trambestuurder?

Volgens een hardnekkig kletspraatje zijn alle personeelstekorten in zorg en onderwijs weg als iedereen een uurtje langer werkt. In sommige computermodellen, vast. In werkelijkheid werkt iedereen al over.

Essentiële vakmensen snakken naar wat bewegingsvrijheid, aardigheid in het werk, lol met collega’s. Waarom is zoiets eenvoudigs niet te realiseren? Zolang daar geen antwoord op komt, is loonsverhoging alleen nooit genoeg.

