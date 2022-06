Voor veel Nederlanders met een migratieachtergrond moet het inmiddels een sterk déjà vu-gevoel oproepen: onderzoeken en rapporten die bevestigen dat er in Nederland structureel sprake is van discriminatie en racisme. Op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in het onderwijs, het uitgaansleven. Maar ook bij overheidsdiensten als de Nationale Politie en de Belastingdienst is het gif van uitsluiting geruime tijd binnengeslopen.

In januari stelde adviesbureau PricewaterhouseCoopers in twee rapporten vast dat de fiscus frauderisico’s inschatte aan de hand van nationaliteit en uiterlijk voorkomen. Alles wijst erop dat etniciteit en religieuze achtergrond (‘giften aan moskee’ bleek een specifieke risico-indicator) een rol speelden bij de fraudeaanpak. Duizenden mensen kwamen daardoor ten onrechte op een ‘zwarte lijst’ terecht, de zogeheten Fraudesignaleringsvoorziening (FSV).

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) reageerde toen „geschrokken”, noemde de fraudelijst „moreel verwerpelijk” en de beschrijvingen in de handleidingen „discriminatoir”. Hij koos zijn woorden zorgvuldig – van racisme wilde hij niet spreken, want „dan gaat het om het stelselmatig en bewust vernederen van een bevolkingsgroep en dat gebeurt hier niet”.

Hoe anders klinkt het sinds deze week, toen Van Rij in een brief aan de Kamer toegaf dat er bij de Belastingdienst jarenlang sprake is geweest van ‘institutioneel racisme’. Daarmee wordt voor het eerst formeel erkend dat binnen een overheidsdienst ingesleten, structurele mechanismen tot racistische gedragingen bij ambtenaren hebben geleid. Een opmerkelijke semantische verschuiving binnen het kabinet; premier Mark Rutte (VVD) wilde in 2020 nog „wegblijven van het sociologenjargon” en sprak liever van een „systemisch probleem” met racisme in de samenleving.

Steeds weer zien minderheden zich bevestigd in hun argwaan jegens een overheid die niet optreedt tegen racisme

Woorden doen ertoe, zeker als het gaat om een hardnekkig maatschappelijk probleem als racisme. Toch blijft het voor het kabinet deels een semantisch spel. Zo benadrukte Van Rij dat ‘institutioneel racisme’ in dit geval geen „juridische” betekenis heeft maar een „sociologische”. Bovendien „zat er totaal geen beleid achter”, zou het gaan om „een aantal medewerkers” bij de Belastingdienst en werd er gehandeld „zonder kwade trouw”. Dat klinkt al meer als een ongeluk dan een structurele misstand. Nu wordt ‘sociologisch jargon’ gebruikt om racistisch beleid los te koppelen van persoonlijke (eind)verantwoordelijkheid.

Het is de bekende reflex van afzwakken en toedekken, zoals bij die andere grote overheidsdienst, de politie. In de onlangs uitgezonden tv-documentaire De blauwe familie werd dat wederom pijnlijk duidelijk. Agenten die collega-dienders met een andere huidskleur of afkomst stelselmatig discrimineren, buitensluiten en uiteindelijk wegpesten worden binnen het korps door leidinggevenden gedoogd.

Het zijn dit soort voorbeelden die tot woede en cynisme leiden bij etnische minderheden. Steeds weer zien zij zich bevestigd in hun argwaan jegens een overheid die niet wil of durft op te treden tegen discriminatie en racisme. Artikel 1 van de Grondwet, het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, verwordt daarmee tot een lege huls.

„Voor institutioneel racisme is geen plek in onze samenleving”, zo staat te lezen in het regeerakkoord. „Overheids- en uitvoeringsorganisaties moeten hierbij het goede voorbeeld geven.” Erkenning is een eerste stap. Laat het niet bij woorden blijven.