Tien jaar na het EK voetbal: een vrij Charkov boven alles

Voetbal zorgt nu heel even voor verlichting in donkere tijden. Als Artem Dovbyk op Hampden Park Oekraïne op een 3-1 voorsprong zet tegen Schotland, veert de familie Zmiivskoi op van de bank. Vader Andrii (60), moeder Nataliia (57) en dochter Tetiana (31) vieren een ingetogen feestje in een woonkamer in Warschau. Baby Roman (0) slaapt al. En oudste zoon Stanislav (36) juicht al schuilend in de catacomben van een flat tijdens het luchtalarm in Lviv.

De nationale ploeg van bondscoach Olek-sandr Petrakov is nog één stap verwijderd van het WK-voetbal in Qatar. Zondag volgt een beslissend duel in en tegen Wales. De familie Zmiivskoi zal dan opnieuw voor de televisie en de laptop gekluisterd zitten. In Warschau en in Lviv. „Het winnen van de oorlog is nu ons doel. Het is eigenlijk niet mogelijk ergens anders aan te denken”, stelt Tetiana Zmiivska via WhatsApp. „Maar als het om voetbal gaat, dan is het WK natuurlijk wel de droom. Iedereen steunt het elftal. Voetbal maakt veel emoties los.”

Voetbal is nu meer dan ooit een bijzaak in het leven van de Oekraïners uit Charkov. Ze zijn sinds eind februari op de vlucht. Aanvankelijk dacht het gezin Zmiivskoi in de schuilkelders van Charkov de strijd af te kunnen wachten. Maar al snel bleken de beschietingen zo zwaar dat een vertrek de enige optie was.

Via de westelijke stad Lviv maakten ze vier maanden geleden met z’n allen de oversteek naar Polen. Op Stanislav na. Die mocht als man van 36 jaar zijn land niet verlaten. Hij bleef achter in Oekraïne en communiceert via Zoom met zijn ouders, zijn zus, zijn echtgenote en zijn zoon. „Ik zal nooit vergeten en vergeven wat de Russen ons aan hebben gedaan. Pas als alles honderd procent veilig is gaan we terug naar Charkov”, schrijft Stanislav via Messenger. „De stad weer helpen opbouwen. En beter maken dan het ooit was. Dat is wat ik wil.”

Hoe anders was het toekomstperspectief van de Charkovieten tien jaar geleden. Destijds maakte de tweede stad van Oekraïne zich op voor het Europees kampioenschap van 2012. Er vond een ware Nederlandse invasie plaats in de stad, die een mengsel vormt van imposante Sovjetarchitectuur, troosteloze flatgebouwen en eindeloze parken. Want Charkov was de speelstad van het Nederlands elftal. Oranje kwam er in actie tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. Een indrukwekkende oranjemars trok keer op keer vanuit het centrum naar het stadion. Een succes werd het niet. De drie groepsduels gingen verloren en Oranje kon als het lachertje van het toernooi naar huis. Tetiana heeft echter louter goede herinneringen aan het toernooi. „De sfeer in de stad was zo overal zo ontzettend cool met al die Nederlanders, Denen, Duitsers en Portugezen”, zegt ze. Alsof Europa naar Charkov was gekomen.

Geheime dienst

Een eeuw geleden voelde Europa zeer ver weg. Charkov was destijds de hoofdstad van de in 1918 gestichte Sovjet-republiek Oekraïne en het huidige Vrijheidsplein heette nog het Dzerzjinskiplein, genoemd naar de beruchte oprichter van de Tsjeka, de geheime dienst waar Vladimir Poetin zijn carrière begon. Vader Andrii en moeder Nataliia werden in de jaren zestig van de vorige eeuw als burgers van de Sovjet-Unie geboren en getogen, terwijl hun kinderen grotendeels opgroeiden in een onafhankelijk Oekraïne. Op circa veertig kilometer van de Russische grens liepen beide culturen zonder al te veel problemen door elkaar heen. Russisch was tot voor kort de voertaal in Charkov en de familie ging destijds als ‘Zmievskoj’ (fonetisch vertaald uit het Russisch en niet uit het Oekraïens) door het leven. Op het Vrijheidsplein van de stad stond tien jaar geleden nog een 8,5 meter hoog beeld van Vladimir Lenin.

De familie Zmiivskoi deze week in Warschau, voor de tv waarop de WK-play-off Schotland-Oekraïne te zien is. Foto Tomek Kaczor

Bij de oudere generatie was de blik veelal gericht op Moskou, jongeren keken liever naar Parijs of Londen. Het gezin waar Andrii als kleine zakenman het geld binnenbracht, leefde een eenvoudig bestaan. Een klein appartement in een van de talloze grijze flatgebouwen vormde het ouderlijk huis. De ouders en kinderen leefden voor hun gevoel wel in verschillende werelden. De generatiekloof was groot. „Ik hield me vooral bezig met mijn werk. De aan- en verkoop van goederen”, vertelt Andrii. „Mijn vrouw en ik gingen pas in 2017 voor het eerst naar Europa. Aan de hand van onze dochter Tetiana.”

Stanislav, actief in wereld van videogames, en Tetiana, een IT-specialist, ontdekten het Westen veel eerder dan hun ouders. „We maakten de digitale transitie van nabij mee. Daar waren we zelf onderdeel van”, legt Tetiana in vloeiend Engels uit. Haar broer Stanislav beaamt dat. „Ik heb mijn eigen carrière op kunnen bouwen door bij een internationaal bedrijf aan de slag te gaan dat spelletjes ontwikkelt. Daarvoor ben ik door heel Europa gereisd. Ik leerde een andere wereld kennen.”

Metalist Charkov

Voetbalclub Metalist Charkov was een decennium geleden dé verbindende factor bij de familie Zmiivskoi. De thuiswedstrijden in het Oblasny Sportivny Komplex werden steevast door het gezin bezocht. Vader Andrii genoot ervan om samen met zijn kinderen voetbal te kijken. Hij kon er bovendien zijn emoties kwijt. ‘Stas’ en ‘Tania’ beleefden het voetbal op hun manier. Ze zagen vooral uit naar duels in de Europa League als Metalist zich moest meten met buitenlandse bezoekers. Zoals in 2010 toen PSV aan de ‘staalarbeidersclub’ werd gekoppeld. Een kleine groep Eindhovense fans vierde er de 2-0 overwinning voor de Nederlandse club. Ondanks de nederlaag gaven dit soort internationale wedstrijden het leven van de fans van Metalist glans. Een voorproefje voor het EK dat twee jaar later naar de metropool met 1,4 miljoen inwoners zou komen.

Het EK moest voor Oekraïne de deur naar Europa openzetten. Mede daarom werd gekozen het toernooi samen met EU-lid Polen te organiseren. Andere kandidaten als Italië, Kroatië en Hongarije werden afgetroefd. Binnen Oekraïne volgde een intern gevecht tussen kandidaat gaststeden. Aleksander Jaroslavski, de steenrijke clubeigenaar van Metalist, zorgde er persoonlijk voor dat het EK naar Charkov zou komen. „Toen bekend werd dat er hier wedstrijden zouden worden gespeeld, heb ik me direct opgegeven als vrijwilliger. De rugtas van dat toernooi heeft alles overleefd. Die heb ik meegenomen tijdens onze vlucht naar Polen”, zegt Tetiana vanuit Warschau. „In die tijd kwam ik voor het eerst in contact met jongeren uit andere landen. Dat opende mijn ogen. Ik ging op mezelf wonen. Het was misschien niet allemaal perfect, maar de toekomst zag er hoopvol uit.”

Het EK was in meerdere opzichten een katalysator voor Charkov. Een oorlog werd destijds niet voor mogelijk gehouden. De vier veldslagen die tijdens de Tweede Wereldoorlog om de stad plaatsvonden, behoorden tot een ver verleden. Een tijd waarin Charkov als producent van legertanks bekend stond als een van de belangrijkste industriële centra van de Sovjet-Unie. Decennia later zijn daar in de vorm van oude vervallen fabrieken nog altijd de overblijfselen van te zien.

Er ontstond ook een ander, modern Charkov. Inclusief Porsches, dure hotels en klatergoud. Voor het EK werd door oligarch Jaroslavski 225 miljoen euro geïnvesteerd voor de aanleg van infrastructuur en de renovatie van het stadion van Metalist gestoken. „Aan de ene kant is er niet genoeg gedaan om de metaalindustrie te moderniseren, maar op het gebied van bereikbaarheid en digitalisering zijn er wel goede stappen gezet”, stelt Andrii. Nataliia: „En de stad werd er door de aanleg van sportveldjes voor de jeugd, de vele parken en de prachtige dierentuin veel mooier op.”

Oranje-supporters in 2012 op weg naar het EK-duel met Portugal in Charkov. Foto Koen van Weel/ANP

Maidan-revolutie

Na het EK van 2012 lijkt het perspectief voor de Zmiivskois, de stad Charkov en de voetbalclub Metalist er goed uit te zien. Vader Andrii en moeder Nataliia zien met trots hun kinderen op eigen benen komen te staan door zich internationaal te ontwikkelen. Hoewel binnen het gezin een mengelmoes van Russisch en Oekraïens wordt gesproken, spreken Stanislav en Tetiana op hun werk steeds meer Engels. Maar als ze samen zijn bij Metalist Charkov wordt op de tribunes de voetbaltaal gesproken. Het leven lijkt goed. Tot 2014. De annexatie van de Krim en het uitbreken van de oorlog in de Donbas verandert veel. En voor de Metalist-aanhang bijna alles.

Na het EK van 2012 was Metalist Charkov in handen gekomen van Sergej Koertsjenko, eigenaar van Gas Ukrain. Deze oligarch was op de hand van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj en moest na de Maidan-revolutie in 2014 naar Rusland vluchten. Hij staat nu op de lijst van Oekraïense oligarchen tegen wie internationale sancties gelden. Metalist Charkov kwam na zijn vertrek snel in de financiële problemen en maakte in alle opzichten een vrije val. Tot de club in 2016 bankroet ging. Onder de naam FC Metalist 1925 begon de club opnieuw in de onderste regionen. „Shaktar Donetsk kwam in ons stadion te spelen. Daar eindigde voor mij mijn voetbalhobby”, stelt Tetiana. Vader Andrii: „Metalist blijft altijd onze club. Voetbal zal altijd een van mijn grote liefdes blijven. We hadden als familie zelfs kaartjes voor Nederland-Oekraïne op het EK van 2020 bemachtigd. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten.”

Het jaar 2022 begon voor de familie Zmiivskoi tussen hoop en vrees. De coronapandemie leek over het hoogtepunt heen, en Metalist was onder de hernieuwde leiding van de Jaroslavski op de weg terug naar de hoogste divisie. Bovenal was er de dreiging van een Russische inval. En die kwam er op 24 februari. Al snel werd ook Charkov bestookt. De voetbalcompetitie lag meteen stil. De playoffs om WK-kwalificatie werden uitgesteld. Het gezin Zmiivskoi vertrok vanuit het centrum van de stad naar het huis van de schoonfamilie van Stanislav. Daar zaten ze met tien volwassenen, een kind, een baby, een hond en vier katten voordat ze op de vlucht gaan. Het begin van een onzeker bestaan in Warschau en Lviv. Tetiana: „Ik leef ik vooral van dag tot dag. Ik besef wel dat deze oorlog niet zomaar voorbij zal gaan. Ik had heel veel plannen begin dit jaar. Ik wilde graag zelfstandiger vanuit huis werken. En het liefste in een ander land. Daarbij dacht ik aan Thailand, Portugal of Nederland. Het is Polen geworden. Maar natuurlijk totaal anders dan ik voor ogen had. Ik wil nu het allerliefste zo snel mogelijk terug naar Charkov.” Vader Andrii en moeder Nataliia koesteren nu hun bestaan van voor de oorlog. „Na de overwinning zullen we in Charkov weer tegenover problemen komen te staan die er voor de oorlog waren. Zoals armoede en corruptie. Het volk zal echter sterker zijn dan ooit.”